Clasicul chec dar cu o altă aromă. O aromă de cafea care cheamă la ea o altă aromă de cafea, pe cea din cană. Un fel de tranziție lină către zilele de weekend, pentru că e un preparat nu foarte dulce, moale și pufos, o mică indulgență după efortul unei întregi săptămâni.

Poate fi acompaniat și cu lapte sau iaurt, înainte de cafea, și se prepară simplu cu ce avem prin frigider și cămară: făină, ouă, lapte, zahăr, ulei, cafea. Extrem de ușor de preparat și de copt, rețeta ideală pentru începători. O idee inspirată și adaptată de pe portalul ricettedalmondo.it.

Ingrediente pentru o tavă dreptunghiulară obișnuită

300 g făină de panificație obișnuită

3 ouă

2oo g zahăr

120 ml ulei de floarea soarelui

100 ml lapte

100 ml cafea tare, poate fi și instant

16 g praf de copt (1 plic)

Procedeu

Pentru a prepara această prăjitură, punem într-un bol ouăle și zahărul tos și le mixăm bine cu mixerul electric, până când amestecul devine o compoziție de consistență cremoasă. Apoi adăugăm treptat uleiul și laptele, continuând să amestecăm.

Cernem făina și o încorporăm puțin câte puțin, amestecând încet și cu atenție pentru a evita formarea cocoloașelor, după care adăugăm praful de copt.

La final, turnăm cafeaua amară, care va da aroma caracteristică acestui chec. Amestecăm până când compoziția devine omogenă, apoi o transferăm într-o formă clasică de chec, unsă cu unt și tapetată cu făină sau cu hârtie de copt în ea.

Coacem prăjitura în cuptor ventilat preîncălzit circa 50 de minute, la 165°C. Alternativ, 170°C în cuptor static, circa 1h. Orice cuptor trebuie testat și cunoscut pentru ca ceea ce coacem în el să fie în final ceva reușit.

În final o putem și presăra cu puțin zahăr vanilat, dar asta atenuează puțin din aroma de cafea, așa că fiecare alege.