Primăria din Barcelona dorește un nou model urbanistic pentru celebra stradă turistică La Rambla, scrie The NBP. Scopul este consolidarea identății și funcționalității acestei faimoase promenade și (nedeclarat) probabil și schimbarea imaginii de bazar murdar care a devenit în ultimii 10 ani, motiv pentru care localnicii o și ocolesc.

Schimbare completă de look. Inclusiv pentru terase

Când lucrările de renovare, în curs de desfășurare, se vor încheia, plimbarea pe La Rambla nu va mai fi la fel. Schimbarea nu vizează doar noul pavaj și reconfigurarea spațiului, ci și terasele. Primăria Barcelonei a început demersurile pentru a declara La Rambla drept prima „Zonă de Excelență” pentru terase din oraș, o reglementare care va impune un model bazat pe criterii stricte de design, ordine și calitate.

Măsura, care coincide cu lucrările de execuție pe tronsonul central al bulevardului, include un „ghid de stil” (manual de identitate vizuală) convenit cu breasla restaurantelor și asociația „Amics de la Rambla” (Prietenii Ramblei, o asociație a localnicilor). Acest document va stabili condițiile pentru reimplantarea progresivă a teraselor.

O imagine unitară pentru a reduce „zgomotul vizual”

Proiectul urmărește să definească o imagine coerentă a tuturor teraselor, echilibrând armonia estetică a bulevardului cu personalitatea fiecărui local. Noul ghid de stil fixează reguli tehnice pentru toate elementele: mese, scaune, umbrele și dotări auxiliare. Scopul principal este reducerea fragmentării vizuale și întărirea identității promenadei ca unul dintre cele mai reprezentative spații ale Barcelonei.

Principalele schimbări estetice:

Umbrele uniforme: Acestea vor fi de format mare, vor avea aceeași înălțime și o culoare crem uniformă pe tot bulevardul, creând un plan vizual continuu.

Personalizare limitată: Deși structura principală va fi omogenă, localurile se vor putea diferenția prin designul meselor, al scaunelor sau al materialelor textile, însă doar dintr-o gamă de culori și materiale predefinite.

Fără publicitate: Un pilon central al modelului este eliminarea mesajelor comerciale. Identificarea localului va fi permisă doar pe meniurile tip tablă și pe spătarele scaunelor. Orice altă formă de publicitate sau branding este interzisă.

Prioritate pentru pietoni și design local

Regulamentul impune, de asemenea, ca fețele de masă să fie din material textil, fără imprimeuri și în culori neutre. Toate elementele complementare (sisteme de iluminat, încălzitoare) trebuie să fie cât mai ușoare și transparente. Mobilierul va fi demontat zilnic la finalul activității (cu excepția umbrelelor mari), garantând curățenia spațiului public.

Pentru a asigura un standard ridicat, Primăria va organiza un concurs public de design pentru mobilierul auxiliar, panourile de meniu și elementele de delimitare. Obiectivul este integrarea designului local în noua identitate a bulevardului.

O Rambla pentru cetățeni

În prezent, pe bulevard există 62 de unități de alimentație publică, dintre care aproximativ jumătate au terase. Odată cu noua organizare, acestea vor fi concentrate exclusiv pe zona centrală, respectând distanțe care să garanteze accesibilitatea și fluiditatea traficului pietonal.

Această reordonare va elibera spații cheie, precum gurile de metrou și zonele de tranzit, redând bulevardul cetățenilor. Deoarece terasele au fost deja retrase temporar din cauza șantierului, revenirea lor se va face progresiv, direct sub noul format, aliniat cu transformarea urbană modernă a Barcelonei.