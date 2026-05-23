Centrul Bucureștiului poate deveni mai accesibil și mai atractiv pentru locuitori dacă dezvoltarea urbană este orientată spre spații publice, mobilitate și viață socială, au susținut participanții la dezbaterea „București: Metropola Viitorului, între Istorie și Reformă”, organizată de G4Media.

Primarul general Ciprian Ciucu a dat drept exemplu modelul urban american și cel european și a spus că marile orașe europene sunt construite în jurul experiențelor sociale și culturale.

„Mă uit la tipul de oraș american. Mă uit la tipul de oraș european. Ieșim la o terasă, la un restaurant, la un teatru. Ne vedem cu prieteni, socializăm. Un oraș în care simți că trăiești”, a declarat Ciprian Ciucu.

Alexandru Călin: „Centrul devine accesibil”

La rândul său, Alexandru Călin, rectorul Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, a susținut că reducerea traficului auto din zonele centrale nu înseamnă izolarea acestora, dacă sunt create infrastructura și facilitățile necesare.

„Din contră, centrul devine accesibil. Atâta timp cât creezi infrastructura necesară nu văd de ce nu s-ar folosi parcări publice. Noi nu inventăm acum nimic. Se modifică în școli, în educație. Românii în ultimii 15 ani au început să călătorească foarte mult”, a spus Alexandru Călin.

- articolul continuă mai jos -

Acesta a subliniat că schimbările de mentalitate sunt influențate și de contactul românilor cu marile orașe europene, unde mobilitatea urbană și spațiile publice sunt prioritare.

Declarațiile au fost făcute în cadrul evenimentului G4Debate „București: Metropola Viitorului, între Istorie și Reformă”, organizat vineri, 22 mai, de G4Media. La dezbatere au participat specialiști din domenii precum urbanism, arhitectură și mobilitate urbană, care au discutat despre trafic, patrimoniu, dezvoltare urbană, siguranță seismică și calitatea vieții în Capitală.