Iată câteva sugestii pentru masa festivă de Paște. Dar și pentru restul zilelor de sărbătoare. Că și dacă marți mergem la muncă, poate facem o mică agapă cu colegii, cu câteva bunătăți.
Pe lângă ouă și miel, punem și verdețuri, legume, fructe, să ajutăm digestia.
Iar pentru restul săptămânii folosim ce mai rămâne de la festin, soluții sunt la îndemână și putem să ne organizăm foarte bine cu un batch cooking.
Iată ce vă propunem pentru meniul acestei săptămâni speciale.
E o zi mare, cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Mulți ați fost la Înviere și ați ciocnit acolo un ou cu o felie de Pască. Dacă n-ați făcut-o deja, puteți începe ritualul de Paște la micul dejun.
Nu mult, doar ca să începem bine ziua. Pentru că la prânz e o masă festivă cu multe feluri. Nu e momentul să fim la dietă, dar nici să rupem stomacul. Gustăm din toate cu măsură.
La aperitiv punem ouă roșii, drob, brânză, șuncă de Paște, ceapă și usturoi verde. Cine vrea masa bogată, o salată de boeuf/pui sau ouă umplute, o salată de vinete cu ardei copt merg de minune.
Mai puneți și un polonic de ciorbă de miel și o bucățică de friptură cu salată. Care friptură s-a făcut slow la cuptor toată dimineața. Nu uitați nici de pască și cozonac.
Iar pentru seară, dacă mai intră ceva, un iaurt și un ceai pentru digestie…și gata.
Pentru micul dejun, o salată de fructe sau un shake de fructe proaspăt. Să dăm vitamine și energie corpului.
La prânz ce ziceți de un stufat de miel cu o salată crocantă de ridichi? Cozonac a mai rămas?
La cină, ciocnim un ou și din toate cele sparte facem o salată, cu ceapă, maioneză, avocadă și ce ne mai place.
La micul dejun bem un kefir și ne facem un sandwich cu ce mai găsim prin frigider.
La prânz luăm la pachet la muncă ceva drob sau friptură rămase. Legume să punem și o salată bogată lângă. Câteva căpșuni și o felie de cozonac.
Seara aș propune tot o salată cu resturi de brânzeturi și un ceai digestiv.
Intrăm în normal. Facem o budincă din resturile de cozonac de zilele trecute.
Pentru prânz ne-ar prinde bine o supă cremă sau o ciorbă de legume. Supă minune, din cea de slăbit, depurativă. cu varză.
Și pe seară un somon cu legume să mai ieșim din meniurile cu carne.
La micul dejun, o gustare fit cu ovăz, semințe de chia, câteva fructe.
La masa de prânz 2-3 tacos sau o quesadilla cu resturi de brânză și friptură de prin frigider și un sos picant.
Iar seara un hummus cu bețișoare de legume și câteva chipsuri ori crackeri.
Pentru micul dejun guacamole din avocado, completat cu o felie de somon afumat sua ton din conservă.
La prânz facem o tocăniță de ciuperci cu mămăliguță.
Iar pe seară, paste cuatro fromaggi, cu brânzeturi pe care încă le mai avem de la Paște.
Dimineață începem cu ouă frambled și o salată proaspătă de legume și verdețuri.
La prânz bagăm un pește la cuptor și blanșăm un mănunchi de sparanghel.
Iar seara, punem o plăcintă la făcut pentru că se face repede și putem alege umplutura în funcție de ce avem prin casă (brânză, carne, legume, ton din conservă, ciuperci sau mere).
Pentru dimineață o budincă din brânză și mere cu sos de fructe roșii.
La prânz ardei umpluți, că n-am mai făcut demult.
Iar pentru seară, iaurt cu morcovi caramelizați și năut copt.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți