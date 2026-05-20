Oradea va găzdui pe 12 iunie, în premieră națională, prima ediție a campionatului județean de gastronomie „Școala de gust”, competiție dedicată elevilor din liceele și colegiile bihorene cu profil culinar. Evenimentul are tema „O Românie într-o farfurie” și este organizat de Asociația Națională a Bucătarilor și Cofetarilor din Turism (ANBCT) România, transmite Agerpres.

Competiția va avea loc la Colegiul Tehnic „Traian Vuia” din Oradea și va reuni opt echipe de viitori bucătari.

Organizatorii: „Performanța începe din școală”

Potrivit organizatorilor, competiția este prima de acest tip organizată în România pentru toate școlile cu profil de bucătar.

„Aşa un eveniment nu am mai găsit în ţară şi nici cei de la Asociaţia Naţională a Bucătarilor nu au cunoştinţă despre o asemenea competiţie, în care să fie invitate toate şcolile care au profil de bucătar. Tema competiţiei aleasă de noi – ‘O Românie în farfurie’ – vorbeşte despre identitate, despre gust şi despre capacitatea noii generaţii de a privi gastronomia românească într-o cheie actuală, creativă şi profesionistă”, a declarat Nicolae Pop, director zonal ANBCT.

- articolul continuă mai jos -

Fiecare echipă va fi formată din doi elevi, chef şi commis, coordonaţi de un profesor-îndrumător şi sprijiniţi de mentori din cadrul ANBCT, bucătari cu experienţă în competiţii gastronomice naţionale şi internaţionale.

Elevii vor găti live preparate pe bază de păstrăv și mușchiuleț de porc

Participanții vor avea la dispoziție trei ore pentru a pregăti live două preparate, în câte cinci porții: un aperitiv pe bază de păstrăv și un fel principal cu mușchiuleț de porc, garnituri și sos.

Sub genericul „O Românie într-o farfurie”, echipele vor trebui să construiască un concept culinar inspirat dintr-o zonă geografică sau dintr-o cultură gastronomică românească, reinterpretată într-o manieră contemporană, atât din punct de vedere gustativ, cât și vizual.

„Scopul acestui campionat este să aducă elevii cât mai aproape de realitatea competiţiilor gastronomice profesioniste şi să le ofere contextul în care pot înţelege ce înseamnă rigoarea, organizarea, presiunea timpului şi construcţia unui concept culinar complet”, a declarat președintele ANBCT și al juriului, Cezar Munteanu.

Opt licee și colegii din Bihor intră în competiție

La competiție participă următoarele instituții: Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea, Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea, Liceul Tehnologic nr. 1 Valea lui Mihai, Liceul Tehnologic nr. 1 Salonta, Colegiul Economic „Partenie Cosma” Oradea, Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş, Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent Laszlo” Oradea şi Liceul Teoretic „Horvath Janos” Marghita.

Juriul va acorda premii pentru locurile I, II şi III, dar şi distincţii speciale precum „Cel mai bun starter”, „Cel mai bun fel principal”, „Cea mai bună organizare” sau „Cel mai original concept”. Premiile vor consta în bani şi produse oferite de sponsori.

Competiţia este organizată de ANBCT România, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea şi Festivalul-concurs „D’ale porcului”.