Primăria Brașov anunță restricții suplimentare privind accesul auto în zona Tâmpa, după controalele și sancțiunile aplicate în cazul drumului forestier folosit pentru lucrările de la restaurantul Panoramic, care îi aparține omului de afaceri George Copos. Primarul municipiului Brașov, George Scripcaru, a declarat că accesul va fi permis doar în situații excepționale, atent monitorizate de Regia Locală a Pădurilor Kronstadt.

Declarațiile au fost făcute la emisiunea „Vocea Brașovului”, de la Radio România Brașov FM, potrivit Agenției de presă Rador.

Vă recomandăm să citiți și: Ministerul Mediului verifică restaurantul Panoramic de pe Tâmpa / Unitatea ar fi funcționat luni întregi fără autorizație

Acces permis doar cu aprobare

Edilul a explicat că drumul spre Tâmpa nu poate fi închis complet, deoarece în zonă funcționează mai multe obiective, printre care Societatea Națională de Radiocomunicații, STS și Televiziunea Română. De asemenea, lucrările de la Panoramic nu au fost finalizate complet, iar anumite materiale de pe șantier trebuie evacuate.

- articolul continuă mai jos -

Restaurantul Panoramic aparține omului de afaceri George Copos și a fost recent în centrul unui scandal legat de utilizarea fără drept a unui drum forestier, fapt pentru care Agenția pentru Protecția Mediului a aplicat sancțiuni.

„Cel care a construit acolo a primit o autorizație de construcție de la Primăria Municipiului Brașov prin 2022, nu a făcut-o de capul lui și nu a făcut un lucru ilegal. De acolo mai sunt încă de evacuat lucruri care au rămas în urma șantierului”, a declarat George Scripcaru.

Potrivit acestuia, Regia Locală a Pădurilor Kronstadt va verifica zilnic accesul în zonă, iar orice vehicul care urcă pe Tâmpa va avea nevoie de aprobare atât din partea Regiei, cât și a Primăriei.

Barieră nouă și reguli stricte pentru aprovizionare

Primarul Brașovului a anunțat și modificări privind accesul în zona Sub Tâmpa. Autoritățile intenționează să monteze o barieră în zona străzii Castelului, dinspre Olimpia, pentru a limita circulația auto.

Accesul va fi permis doar proprietarilor de locuințe din zonă și unităților care funcționează acolo, inclusiv restaurantului de la poalele Tâmpei.

„Nu mai permitem accesul decât într-un mod foarte restricționat și proprietarii pot să facă și câțiva pași pe jos, dacă e nevoie”, a afirmat edilul.

În cazul restaurantului, aprovizionarea va putea fi făcută doar într-un interval orar bine stabilit și în anumite zile, pe baza unui program strict stabilit de autorități.

Primăria: măsurile vizează protejarea zonei

Administrația locală susține că noile reguli urmăresc să reducă traficul auto și să protejeze zona Tâmpa, una dintre cele mai frecventate arii naturale din Brașov.

Primarul George Scripcaru a precizat că măsurile vor fi aplicate atât pentru accesul din partea superioară a muntelui, cât și pentru zona de la baza Tâmpei, astfel încât circulația să fie controlată „într-un mod foarte strict”.