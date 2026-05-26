Oana Coantă, bucătarul-șef și co-proprietarul restaurantului Bistro de l’Arte din Brașov, atrage atenția asupra faptului că multe tehnici moderne folosite astăzi în gastronomia profesionistă nu sunt reglementate explicit în legislația românească.

Într-o postare publicată pe Facebook, aceasta spune că restaurantele continuă să funcționeze după „ordinul Ministrului Sănătății nr. 976/1998 privind normele de igienă pentru producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor”.

„Mă cheamă Oana și sunt un bucătar care trebuie să lucreze după ordinul Ministrului Sănătății nr. 976/1998 (…), marele act sanitar românesc care spune cum trebuie să arate și să funcționeze o bucătărie profesională”, a scris Oana Coantă.

„Suntem neacoperiți explicit, suntem tolerați prin interpretare”

Bucătarul enumeră zeci de tehnici și proceduri care între timp au devenit comune în bucătăriile profesionale internaționale, de la sous-vide, dry aging și fermentație controlată, până la gastronomie moleculară, congelare criogenică sau sisteme moderne de maturare și conservare.

- articolul continuă mai jos -

Potrivit acesteia, în România, astfel de practici sunt acceptate „prin cadrul general HACCP și prin regulile europene de siguranță alimentară”, fără să existe reglementări clare și actualizate.

„Pe scurt, un inspector acceptă dry aging, altul îl consideră suspect, unul înțelege fermentația, altul vede «aliment alterat». Mai pe scurt, suntem neacoperiți explicit, suntem tolerați prin interpretare, doamne’ajută să vină cineva deschis la minte în control”, a mai scris aceasta.

Apel pentru actualizarea legislației

Oana Coantă spune că subiectul a fost discutat recent și între bucătari, în cadrul evenimentului FOOD&BEVERAGES INNOVATION CAMP #6.

„Nu am vorbit despre asta la microfon (…), ci despre How Food Builds Identity, Community and Meaning, dar apoi, între noi bucătarii, ne-am întrebat când am devenit ilegaliști și când se schimbă legea aia care ne pune în poziția să facem haiducii, nu mâncare”, a transmis ea.

La finalul mesajului, bucătarul a făcut și un apel public pentru ca problema să ajungă în atenția autorităților.