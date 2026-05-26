Oana Coantă (Bistro de l’Arte) reclamă lipsa unor reguli clare pentru gastronomia modernă: „Bucătarii români lucrează după un ordin din 1998”. „Suntem neacoperiți explicit, suntem tolerați prin interpretare”

26 mai 2026, HoReCa
Foto: Facebook Oana Coantă
Oana Coantă, bucătarul-șef și co-proprietarul restaurantului Bistro de l’Arte din Brașov, atrage atenția asupra faptului că multe tehnici moderne folosite astăzi în gastronomia profesionistă nu sunt reglementate explicit în legislația românească.

Într-o postare publicată pe Facebook, aceasta spune că restaurantele continuă să funcționeze după „ordinul Ministrului Sănătății nr. 976/1998 privind normele de igienă pentru producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor”.

„Mă cheamă Oana și sunt un bucătar care trebuie să lucreze după ordinul Ministrului Sănătății nr. 976/1998 (…), marele act sanitar românesc care spune cum trebuie să arate și să funcționeze o bucătărie profesională”, a scris Oana Coantă.

„Suntem neacoperiți explicit, suntem tolerați prin interpretare”

Bucătarul enumeră zeci de tehnici și proceduri care între timp au devenit comune în bucătăriile profesionale internaționale, de la sous-vide, dry aging și fermentație controlată, până la gastronomie moleculară, congelare criogenică sau sisteme moderne de maturare și conservare.

Potrivit acesteia, în România, astfel de practici sunt acceptate „prin cadrul general HACCP și prin regulile europene de siguranță alimentară”, fără să existe reglementări clare și actualizate.

„Pe scurt, un inspector acceptă dry aging, altul îl consideră suspect, unul înțelege fermentația, altul vede «aliment alterat». Mai pe scurt, suntem neacoperiți explicit, suntem tolerați prin interpretare, doamne’ajută să vină cineva deschis la minte în control”, a mai scris aceasta.

Apel pentru actualizarea legislației

Oana Coantă spune că subiectul a fost discutat recent și între bucătari, în cadrul evenimentului FOOD&BEVERAGES INNOVATION CAMP #6.

„Nu am vorbit despre asta la microfon (…), ci despre How Food Builds Identity, Community and Meaning, dar apoi, între noi bucătarii, ne-am întrebat când am devenit ilegaliști și când se schimbă legea aia care ne pune în poziția să facem haiducii, nu mâncare”, a transmis ea.

La finalul mesajului, bucătarul a făcut și un apel public pentru ca problema să ajungă în atenția autorităților.

„#share până ajunge unde trebuie, poate cineva ne aude, 28 de ani mai târziu”, a scris Oana Coantă.

HoReCa
24 mai
VIDEO | Ciprian Ciucu: „La Cluj, am fost la un eveniment al vinului, totul era proiectat cu bun gust". Primarul vrea evenimente „fără cârnați și fumăraie" în București
VIDEO | Cum vede primarul Capitalei viitorul centrului Bucureștiului / Ciprian Ciucu: „Mă uit la tipul de oraș european. Ieșim la o terasă, la un restaurant, la un teatru. Ne vedem cu prieteni, socializăm. Un oraș în care simți că trăiești"
Cazul restaurantului lui Copos de pe Tâmpa: Acces restricționat pe Tâmpa / Primarul Brașovului: „Vor exista doar situații de excepție bine definite"
Cele mai frecvente greșeli pe care clienții le fac la restaurant. Obiceiurile care îi irită pe chelneri și afectează experiența celorlalți
Oradea găzduiește prima ediție a campionatului județean de gastronomie „Școala de gust". Elevii vor concura cu preparate inspirate din bucătăria românească
FOTO Orez în stil oriental, o rețetă tradițională, picantă cât îți place și cu orez basmati alături/ A ieșit delicios acest curry din cartofi și carne de curcan
VINARIUM 2026 aduce la Ploiești peste 1.300 de vinuri din zeci de țări / România găzduiește cel mai mare concurs de profil din Europa Centrală și de Est
VIDEO | Laurențiu Bănescu, cofondatorul brandului românesc de bere artizanală Zăganu: „Nu concurăm între noi, încercăm să convertim consumatorii de bere industrială"
