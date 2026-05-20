Cele mai frecvente greșeli pe care clienții le fac la restaurant. Obiceiurile care îi irită pe chelneri și afectează experiența celorlalți

20 mai 2026, HoReCa
Sursă foto: Cibo Today/Unione Monregalese
A mânca în oraș nu înseamnă doar alegerea preparatelor din meniu, ci și respectarea unor reguli simple de comportament care pot face experiența mai plăcută pentru toți cei din jur. Potrivit unui „ghid” publicat de publicația italiană Corriere della Sera, multe dintre gesturile considerate banale de clienți creează dificultăți personalului de sală și afectează organizarea restaurantelor.

Jurnaliștii italieni arată că nu este nevoie de reguli sofisticate de etichetă, ci doar de atenție și respect pentru cei care lucrează în restaurante și pentru ceilalți clienți. Întârzierile neanunțate, mutarea la alte mese fără acordul personalului sau folosirea telefonului cu sonorul la maximum se numără printre cele mai frecvente situații reclamate de chelneri, notează G4Media.

Ocuparea meselor fără acord și întârzierile, printre cele mai deranjante situații

Unul dintre comportamentele considerate problematice este alegerea unei mese fără consultarea personalului. Potrivit sursei citate, mesele sunt organizate după rezervări, ture și fluxul de servire, iar schimbarea locului poate da peste cap activitatea din sală. De asemenea, mutarea la o altă masă fără să fie anunțat personalul este percepută ca o lipsă de respect.

Întârzierile mari sau neprezentarea la rezervare fără niciun anunț reprezintă alte situații frecvent întâlnite și considerate costisitoare pentru restaurante. Proprietarii și angajații spun că o simplă notificare telefonică poate ajuta echipa să se reorganizeze și să evite pierderile.

Telefonul la masă și apelarea chelnerilor prin strigăte, considerate nepoliticoase

Corriere della Sera mai notează că strigătele de tipul „Chelner!” sau pocnitul din degete continuă să fie întâlnite în restaurante, deși sunt considerate nepoliticoase de personalul de sală. În multe cazuri, chelnerii gestionează simultan mai multe mese și observă deja când un client are nevoie de ajutor.

Totodată, folosirea telefonului cu volumul ridicat, apelurile pe difuzor sau vizionarea de clipuri în timpul mesei afectează atmosfera din restaurant și îi obligă uneori pe angajați să repete comenzile sau întrebările adresate clienților.

„Ajutorul” oferit chelnerilor poate încurca servirea

Mulți clienți încearcă să ajute personalul luând farfuriile sau paharele de pe masă, însă acest lucru poate crea probleme în timpul servirii. Chelnerii folosesc mișcări precise pentru a transporta obiectele în siguranță, iar intervențiile clienților pot provoca accidente sau dezechilibre.

Printre alte comportamente menționate în ghid se numără ocuparea mesei mult timp după terminarea consumului, ignorarea personalului de sală sau tratarea restaurantului „ca pe propria casă”, prin dezordine ori lipsă de atenție față de spațiul comun.

Cerințele speciale ar trebui anunțate din timp

Publicația italiană atrage atenția și asupra solicitărilor făcute prea târziu, cum ar fi modificarea preparatelor după ce acestea au intrat deja în procesul de preparare. Deși cerințele alimentare trebuie respectate, comunicarea lor din timp îi ajută atât pe bucătari, cât și pe personalul de sală să ofere un serviciu mai eficient.

HoReCa
07 mai
Unul dintre cei mai cunoscuți bucătari britanici spune că „restaurantele nu vor supraviețui”: „Deschid locații în străinătate ca să le pot ține în viață pe cele din Marea Britanie”
FOTO | Cum arată cafeneaua deschisă în incinta Cazinoului Constanța și cât costă o cafea la noul bistro de la malul mării / Investiția a depășit jumătate de milion de euro
Bucureștiul găzduiește, în premieră, o semifinală a Campionatului Mondial de Paella
Campionatele Naționale ANBCT 2026 au loc la Brașov, între 6 și 7 mai / Bucătari și cofetari din toată țara concurează în probe live, evaluate după standarde internaționale
Ce beau românii la prima întâlnire: Vinul și cocktailurile înlocuiesc berea, iar 4 din 10 aleg să nu consume alcool
Un start-up american atrage 100 de milioane de dolari pentru servicii de nutriție dedicate utilizatorilor de medicamente pentru slăbit
