Grupul Sphera Franchise Group intră pe segmentul restaurantelor cu specific asiatic și aduce în România brandul britanic wagamama. Compania a anunțat la bursă că a achiziționat franciza pentru România și intenționează să deschidă primul restaurant în București până la finalul lui 2026, scrie Economedia.

Mutarea face parte din strategia Sphera de diversificare a portofoliului și de extindere către segmente cu potențial ridicat de creștere. Grupul operează deja pe piața locală brandurile KFC, Pizza Hut și Taco Bell, dar și francize precum Hard Rock Cafe și Cioccolatitaliani.

Fondat la Londra în 1992, wagamama este unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de restaurante cu inspirație asiatică din Europa. Brandul este construit în jurul conceptului japonez „kaizen”, care presupune îmbunătățire continuă și adaptare constantă a produselor și experienței oferite clienților.

Ramen, curry si noodles, în meniu

Meniul include preparate inspirate din bucătăria asiatică modernă, precum ramen, curry, preparate pe bază de orez, noodles și teppan, realizate din ingrediente proaspete și adaptate sezonier. Lanțul este cunoscut și pentru oferta extinsă de preparate vegetariene și vegane.

Potrivit site-ului oficial din Marea Britanie, un meniu de prânz care include un bol cu preparate specifice și o băutură costă aproximativ 14 lire sterline, echivalentul a circa 84 de lei. Este de așteptat însă ca prețurile din România să fie adaptate pieței locale.

În prezent, wagamama operează aproximativ 200 de restaurante la nivel global. Cea mai mare parte a rețelei se află în Marea Britanie, unde brandul are peste 160 de locații proprii. Restul restaurantelor sunt deschise în peste 20 de țări, inclusiv în Statele Unite, state europene, Orientul Mijlociu și India, în principal prin sistem de franciză.