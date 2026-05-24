VIDEO | Ciprian Ciucu: „La Cluj, am fost la un eveniment al vinului, totul era proiectat cu bun gust”. Primarul vrea evenimente „fără cârnați și fumăraie” în București

24 mai 2026, HoReCa
Foto: Facebook Ciprian Ciucu
Primarul general Ciprian Ciucu spune că Bucureștiul are nevoie de evenimente urbane organizate „cu bun gust”, după modelul unor festivaluri și târguri tematice din alte mari orașe din țară și din Europa. Declarația a fost făcută în cadrul dezbaterii G4Debate „București — Metropola Viitorului, între Istorie și Reformă”, organizată de G4Media.

Ciucu a dat ca exemplu un eveniment dedicat vinului la care a participat la Cluj și pe care l-a descris drept un model de organizare urbană și culturală.

„Sunt multe evenimente. La Cluj, am nimerit la un eveniment al vinului. Totul era bine proiectat cu bun gust. Eu aș vedea de exemplu în parcul Izvor. Nu era cu cârnați și fumăraie. Dacă nu iese bine nu mai facem”, a declarat Ciprian Ciucu.

Bucureștiul, între evenimente de masă și experiențe urbane curate

Primarul general a sugerat că spațiile publice din Capitală ar putea găzdui mai multe evenimente tematice, construite în jurul unor experiențe culturale și gastronomice diferite de formatul clasic al târgurilor aglomerate.

Parcul Izvor a fost menționat ca posibil loc pentru astfel de evenimente, într-un concept care să pună accent pe organizare, estetică și calitatea experienței urbane.

Declarațiile au fost făcute în cadrul dezbaterii „București — Metropola Viitorului, între Istorie și Reformă”, organizată de G4Media, unde specialiști din urbanism, arhitectură și administrație au discutat despre mobilitate, patrimoniu, dezvoltare urbană și viață culturală în Capitală.

