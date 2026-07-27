Firma Trattoria Seminarii, care asigură hrana copiilor de la Grădinița privată Aleodor din Oradea, a fost amendată cu 20.000 de lei de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Bihor, în urma unui control desfășurat după apariția unor suspiciuni de enterocolită în rândul copiilor.

Controlul a fost efectuat după ce trei copii cu vârste între 2 și 4 ani și o educatoare de la Grădinița Aleodor au fost internați în spital cu simptome digestive, printre care vărsături, diaree și febră.

Direcția de Sănătate Publică Bihor a declanșat o anchetă epidemiologică, însă, până la finalizarea analizelor de laborator, autoritățile nu au stabilit cauza îmbolnăvirilor și nici dacă acestea au legătură cu alimentele furnizate de firma de catering.

Spații neigienizate și produse fără elemente de trasabilitate

În urma verificărilor efectuate la punctul de lucru al firmei Trattoria Seminarii, comisarii CJPC Bihor au constatat, potrivit comunicatului instituției, „condiții igienico-sanitare necorespunzătoare”.

Printre neregulile constatate se numără spații care nu erau igienizate corespunzător, un cuptor cu depuneri de grăsime și resturi alimentare, precum și o hotă pe care se acumulaseră grăsime și praf.

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Inspectorii au mai identificat materii prime și sosuri fără elemente de identificare privind trasabilitatea, precum și ambalaje deschise, expuse riscului de contaminare.

Lista neregulilor a inclus și ustensile cu un grad avansat de uzură, agregate frigorifice și aparatură cu depuneri de resturi alimentare și praf. De asemenea, în spațiile verificate au fost identificați pereți de pe care tencuiala era desprinsă.

Firma nu a prezentat termograme și contraprobe

Potrivit informațiilor transmise de Protecția Consumatorilor, reprezentanții firmei nu au putut prezenta termograme care să demonstreze respectarea condițiilor de depozitare a alimentelor.

În plus, inspectorii au constatat că nu fuseseră păstrate contraprobe din alimentele livrate în ziua controlului.

Pentru neregulile constatate, CJPC Bihor a aplicat două amenzi contravenționale, în valoare totală de 20.000 de lei. Totodată, au fost retrase definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de aproximativ 930 de lei.

Cea mai importantă măsură dispusă de comisari a fost „oprirea temporară a prestării serviciilor în unitate, până la remedierea deficiențelor constatate”.

Sancțiunea CJPC se adaugă unei amenzi de 5.000 de lei aplicate în aceeași zi firmei de catering de către Direcția de Sănătate Publică Bihor.

Trattoria Seminarii este o societate comercială înființată de Episcopia Greco-Catolică de Oradea și administrată de un preot.

Nereguli constatate și la Grădinița Aleodor

Controlul CJPC Bihor a vizat și Grădinița Aleodor, unde inspectorii au identificat, la rândul lor, mai multe deficiențe.

Potrivit autorităților, părinții nu beneficiau de informații suficiente privind ingredientele preparatelor servite copiilor, substanțele cu potențial alergen și valorile nutriționale.

De asemenea, reprezentanții grădiniței nu au putut prezenta documentele referitoare la livrarea și recepția produselor alimentare. Inspectorii au menționat lipsa avizelor de însoțire a mărfii, a documentelor privind mijlocul de transport și a informațiilor referitoare la condițiile de transport.

Nereguli au fost constatate și în zona de joacă. Potrivit CJPC, aici lipsea panoul de informare care trebuia să conțină regulamentul de utilizare, avertismentele și recomandările necesare.

În consecință, comisarii au dispus oprirea temporară a serviciilor aferente spațiului de joacă până la remedierea deficiențelor și au invitat reprezentanții grădiniței să prezinte documentele solicitate.

După finalizarea verificărilor și a procedurilor legale, CJPC Bihor urmează să stabilească măsurile necesare și în cazul unității de învățământ.

Separat, DSP Bihor a aplicat Grădiniței Aleodor o amendă de 5.000 de lei pentru neregulile identificate în cadrul propriului control.

Patru persoane au ajuns la spital

Ancheta epidemiologică a fost declanșată după ce trei copii cu vârste între 2 și 4 ani și o educatoare au fost internați în spital, prezentând vărsături, diaree și febră.

În acest moment, autoritățile suspectează o enterocolită, însă cauza exactă a îmbolnăvirilor nu a fost încă stabilită.

De asemenea, nu există deocamdată o concluzie oficială care să confirme că îmbolnăvirile au fost provocate de alimentele furnizate de Trattoria Seminarii. Rezultatele analizelor de laborator și concluziile anchetei epidemiologice urmează să clarifice acest aspect.

Administratorul firmei: „Suntem convinși că mâncarea noastră este bună”

În urma apariției informațiilor despre control, preotul Eduard Roman, administratorul Trattoria Seminarii, a contactat redacția BIHOREANUL pentru a prezenta poziția firmei.

Acesta a susținut că unitatea respectă normele legale și că probele din mâncare sunt păstrate în condiții corespunzătoare.

„Suntem convinși că mâncarea noastră este bună, în normele stabilite de lege. Probele de mâncare stau într-un frigider separat, și le-am avut mereu. Personalul are toate analizele la zi. Vasele în care s-a gătit au fost igienizate, iar neregulile găsite de către Protecția Consumatorului vor fi remediate la sfârșitul acestei săptămâni”, a declarat Eduard Roman.

Administratorul a precizat, de asemenea, că a achitat 3.000 de lei în urma sancțiunilor aplicate de CJPC Bihor, subliniind astfel diferența dintre valoarea totală a amenzilor stabilite în procesul-verbal și suma achitată efectiv, potrivit explicațiilor sale.

Ancheta epidemiologică rămâne în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească dacă există sau nu o legătură între alimentele furnizate de firma de catering și cazurile de îmbolnăvire raportate la Grădinița Aleodor.