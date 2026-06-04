Avocado este considerat de pediatri și nutriționiști unul dintre cele mai potrivite alimente pentru bebelușii care încep diversificarea alimentației. Bogat în grăsimi sănătoase, fibre și vitamine esențiale, fructul poate contribui la dezvoltarea armonioasă a organismului și la menținerea sănătății digestive în primele luni de alimentație complementară, scrie Mediafax, care citează El Economista.

Specialiștii amintesc că diversificarea începe, de regulă, în jurul vârstei de 6 luni, în timp ce laptele matern sau formula de lapte rămân principalele surse de hrană până la aproximativ 8 luni.

Tot mai mulți părinți aleg în prezent metoda baby-led weaning, care presupune implicarea activă a copilului în timpul meselor și oferirea unor alimente adaptate nivelului său de dezvoltare. Scopul este stimularea autonomiei și a coordonării mână-gură.

Dieteticiana și nutriționista Naila Martínez afirmă că abordarea diversificării s-a schimbat semnificativ în ultimii ani.

„Am trecut de la un model bazat aproape exclusiv pe piureuri la o abordare mult mai flexibilă, centrată pe dezvoltarea și autonomia bebelușului”, explică aceasta.

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Ce nutrienți oferă avocado

Potrivit specialiștilor, avocado furnizează grăsimi mononesaturate, fibre și o serie de micronutrienți importanți, precum potasiu, vitamina E și folați.

„Acești nutrienți contribuie la funcționarea corectă a celulelor, la dezvoltarea țesuturilor și la echilibrul sistemului digestiv”, spune Naila Martínez.

Fibrele conținute de avocado pot susține reglarea tranzitului intestinal și dezvoltarea microbiotei intestinale, un element important pentru sănătatea digestivă și imunitară a copilului.

Diversificarea nu înseamnă mese separate

Pediatra Marta Castell subliniază că introducerea alimentelor solide nu presupune prepararea unor meniuri complet diferite pentru copil și pentru restul familiei.

„Nu este vorba de a găti separat pentru bebeluș și pentru restul familiei. Este vorba de a adapta mâncarea consumată de familie la o textură sau formă potrivită pentru bebeluș”, explică medicul.

Ea atrage atenția că alimentația în primii ani de viață nu are doar un rol nutritiv, ci și unul educativ și senzorial.

„Marea schimbare constă în înțelegerea faptului că a mânca nu înseamnă doar a ingera calorii, ci este o experiență senzorială și de învățare”, afirmă Marta Castell.

Specialiștii recomandă introducerea treptată a alimentelor în alimentația bebelușului și consultarea medicului pediatru atunci când părinții au nelămuriri legate de diversificare sau de eventualele reacții adverse la anumite produse.