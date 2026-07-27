„Oamenii cădeau la pământ, cărucioarele copiilor se răsturnau” / Trei morți într-un atac armat la festivalul culinar Bite of Seattle. Un copil de 2 ani, printre răniți

Un atac armat produs duminică seara în timpul festivalului culinar Bite of Seattle, desfășurat la Seattle Center, în apropierea celebrului Space Needle, s-a soldat cu moartea a trei persoane și rănirea altor patru. Printre victime se află și un copil de numai doi ani. Incidentul a declanșat panică în mulțime, iar martorii povestesc că au văzut familii și copii fugind și încercând să sară gardurile pentru a se pune la adăpost, potrivit KOMO News.

Focurile de armă au fost raportate duminică, 26 iulie, în jurul orei locale 18:00, în Seattle Center, unde se desfășura festivalul anual de gastronomie și muzică Bite of Seattle. Numeroase echipaje de poliție și de intervenție au ajuns în zonă, iar participanții au fost evacuați.

Bilanțul a crescut la trei morți. Un copil de 2 ani, printre răniți

Inițial, Departamentul de Pompieri din Seattle a anunțat că două persoane au fost declarate decedate la locul atacului. Alte patru victime au fost transportate la Harborview Medical Center.

La ora locală 22:53, poliția din Seattle a anunțat că una dintre persoanele rănite a murit la spital, bilanțul atacului ajungând astfel la trei morți.

Printre persoanele transportate la spital se afla și un băiețel de doi ani, raportat inițial în stare stabilă. Un bărbat de 23 de ani era, de asemenea, stabil, iar o femeie de 56 de ani se afla în stare gravă. O femeie de 40 de ani, cu răni minore, a primit îngrijiri la fața locului și a refuzat transportul la spital.

- articolul continuă mai jos -

Reprezentanții Harborview Medical Center au precizat că pacienții primiți prezentau plăgi provocate prin împușcare, inclusiv la braț, picior și abdomen.

„Am văzut familii alergând și țipând”

Mărturiile participanților descriu momentele de panică izbucnite în mijlocul festivalului. Două persoane aflate la Bite of Seattle au declarat pentru KOMO News că au auzit șapte-opt focuri de armă în zona fântânii.

Un angajat al festivalului a povestit că, în primele secunde, nici măcar nu și-a dat seama ce se întâmplă.

„Am auzit boom, boom, boom, boom, boom. Am văzut familii alergând și țipând și atunci totul s-a făcut alb în fața ochilor mei”, a relatat martorul pentru KOMO News.

În timp ce încerca să fugă, acesta a întâlnit un grup de femei și copii care nu reușeau să treacă peste un gard și i-a ajutat pe cei mici să ajungă de partea cealaltă, în siguranță.

Un alt angajat al festivalului a povestit că a auzit doar câteva pocnituri și nu a realizat inițial gravitatea situației.

„Nu am crezut că este ceva grav până când am văzut familii, copii, pe toată lumea fugind din festival. Cineva a spus «atacator» și am fugit. Am sărit gardul”, a relatat acesta.

Oamenii se ascundeau și cădeau la pământ

Estan Wakonabo se afla împreună cu iubita sa la coadă pentru o cabină foto când oamenii din jur au început brusc să fugă.

Martorul a descris oameni care încercau să se ascundă, se împingeau și cădeau la pământ, în timp ce inclusiv cărucioare pentru copii se răsturnau în haosul creat.

„Oamenii cădeau la pământ, cărucioarele copiilor se răsturnau”

Inițial, Wakonabo a văzut doar mulțimea venind spre el. Apoi a auzit focurile de armă și și-a dat seama ce se întâmplă.

După ce și-a dus iubita într-un loc sigur, bărbatul s-a întors și a văzut mai multe victime întinse la pământ.

Un suspect a fost luat în custodie

Primarul orașului Seattle, Katie Wilson, a confirmat că un suspect a fost luat în custodie.

Inițial, primarul anunțase că două persoane au fost reținute, însă informația a fost ulterior corectată, fiind vorba despre un singur suspect.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi la Seattle Center a fost un act de violență îngrozitor”, a transmis Katie Wilson.

Primarul a vorbit și despre contrastul dintre atmosfera festivalului și atacul armat, spunând că întreaga comunitate încearcă acum să înțeleagă cum o reuniune construită în jurul culturii, conexiunii și bucuriei s-a încheiat cu focuri de armă.

Autoritățile nu au făcut publice, deocamdată, circumstanțele exacte în care s-a produs atacul. Ancheta este în desfășurare.

Bite of Seattle, unul dintre marile festivaluri gastronomice ale orașului

Atacul s-a produs în ultima zi a Bite of Seattle, festival gastronomic organizat la Seattle Center, complexul în care se află și celebrul Space Needle.

Evenimentul reunește comercianți și producători locali și include, pe lângă zona gastronomică, concerte și spectacole. Festivalul a fost organizat pentru prima dată în 1982 și atrage sute de mii de vizitatori pe parcursul celor trei zile.