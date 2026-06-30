Hipertensiunea arterială este una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate ale adulților și, de multe ori, poate evolua fără simptome evidente. Pe lângă tratamentul recomandat de medic și un stil de viață echilibrat, alimentația joacă un rol important în controlul valorilor tensionale, relatează Mediafax. Printre băuturile recomandate de specialiști se află și ceaiul verde, apreciat nu doar pentru gustul său delicat, ci și pentru beneficiile pe care le poate avea asupra sănătății cardiovasculare. Potrivit specialiștilor citați de Eating Well, acesta este tipul de ceai care are cele mai multe dovezi științifice privind efectele benefice asupra tensiunii arteriale.

Alimentația, un sprijin important în controlul tensiunii

Hipertensiunea apare atunci când sângele exercită o presiune prea mare asupra pereților vaselor de sânge. De aceea, pe lângă tratamentul medicamentos, medicii recomandă și schimbări în stilul de viață.

O alimentație bazată pe legume, fructe, cereale integrale, proteine slabe și lactate cu un conținut redus de grăsimi poate contribui la menținerea sănătății inimii. În același timp, este indicată limitarea consumului de sare, carne roșie, zahăr adăugat și alimente bogate în grăsimi saturate.

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În acest context, și băuturile pe care le consumăm zilnic pot face diferența.

De ce este ceaiul verde alegerea preferată a specialiștilor

Dintre toate tipurile de ceai, ceaiul verde este cel care a fost cel mai intens studiat în legătură cu sănătatea cardiovasculară și controlul tensiunii arteriale.

O meta-analiză care a evaluat efectele consumului de ceai verde, atât sub formă de băutură, cât și de suplimente, a arătat că acesta poate contribui la reducerea tensiunii arteriale. Participanții la studiile analizate au înregistrat scăderi medii de aproximativ 3 mmHg pentru tensiunea sistolică și 1 mmHg pentru cea diastolică.

Deși valorile pot părea mici, chiar și astfel de reduceri pot avea un impact pozitiv asupra sănătății cardiovasculare atunci când sunt menținute pe termen lung.

Secretul stă în antioxidanții naturali

Unul dintre principalele motive pentru care ceaiul verde este atât de apreciat îl reprezintă conținutul ridicat de catechine, antioxidanți naturali care pot susține funcționarea normală a vaselor de sânge.

Potrivit cercetătorilor, aceste substanțe pot contribui la prevenirea îngustării arterelor, la stimularea producției de oxid nitric și la reducerea stresului oxidativ și a inflamației. Toate aceste mecanisme pot favoriza dilatarea vaselor de sânge și o mai bună circulație.

În plus, cantitatea moderată de cafeină prezentă în ceaiul verde poate stimula temporar fluxul sanguin, contribuind astfel la sănătatea generală a sistemului cardiovascular.

Cum prepari corect ceaiul verde

Prepararea corectă este importantă atât pentru gust, cât și pentru păstrarea proprietăților benefice.

Frunzele sau pliculețul de ceai verde se infuzează în apă fierbinte timp de trei până la cinci minute, după care se îndepărtează înainte de consum. Ceaiul poate fi băut atât cald, cât și rece, fiind o băutură răcoritoare în sezonul cald.

În prezent, nu există o recomandare oficială privind cantitatea exactă de ceai verde necesară pentru menținerea unei tensiuni arteriale sănătoase.

Cu ce îl poți îndulci

Dacă preferi un gust mai dulce, poți adăuga puțină miere. Totuși, specialiștii recomandă moderație, deoarece consumul excesiv de zahăr adăugat este asociat, în cazul unor persoane, cu creșterea tensiunii arteriale.

Ca în orice aspect al alimentației, echilibrul rămâne cheia. Consumat în cadrul unui stil de viață sănătos, ceaiul verde poate fi un obicei simplu și plăcut, care să contribuie la menținerea sănătății inimii.