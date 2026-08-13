Consumul zilnic de băuturi energizante poate avea efecte profunde și negative asupra sănătății fizice și psihice. Deși sunt promovate ca o sursă rapidă de vitalitate, nivelurile ridicate de cofeină, zaharuri adăugate și stimulenți din compoziția lor afectează sistemul cardiovascular, calitatea somnului și starea emoțională, scrie Mediafax.

Conform datelor analizate de Health, o singură doză de 355 ml poate conține o cantitate substanțială de cofeină, variind între 41 și 246 de miligrame.

Principalele riscuri ale consumului regulat de energizante

1. Tulburări severe de somn

Un studiu din 2024 arată că tinerii care consumă zilnic energizante se confruntă cu probleme mari de adormire, treziri frecvente pe parcursul nopții și o durată totală mai redusă a somnului. Privarea cronică de somn crește semnificativ riscul de boli metabolice, precum obezitatea și diabetul de tip 2.

2. Suprasolicitarea inimii

Nivelul concentrat de cofeină duce la creșteri temporare, dar bruște, ale tensiunii arteriale și ale ritmului cardiac. Repetate zilnic, aceste episoade suprasolicită sistemul cardiovascular, fiind deosebit de periculoase pentru persoanele predispuse la afecțiuni cardiace.

- articolul continuă mai jos -

3. Palpitații și tremurături

O analiză sintetică a arătat efectele vizibile ale stimulării sistemului nervos central:

21% dintre adulți acuză palpitații cardiace după consum.

Aproximativ 30% raportează stări intense de nervozitate și tremur al mâinilor.

4. Anxietate, stres și fluctuații de energie

Cercetările observaționale leagă consumul frecvent de o scădere generală a calității vieții la tinerii adulți, fiind asociat cu niveluri ridicate de anxietate și stres. În plus, dozele mari de zahăr provoacă o creștere bruscă a glicemiei, urmată rapid de o „prăbușire” energetică ce amplifică starea de oboseală.

Recomandările specialiștilor

Pentru a preveni complicațiile de sănătate, experții recomandă: