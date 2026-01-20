Prepararea ceaiului la rece, cunoscută sub denumirea de cold brew tea, a devenit tot mai populară, fiind considerată de unii o alternativă mai blândă și mai sănătoasă față de ceaiul clasic, preparat cu apă fierbinte. Metoda presupune infuzarea frunzelor de ceai în apă rece sau lapte, timp de mai multe ore sau peste noapte. Susținătorii acestei variante spun că astfel se păstrează mai bine antioxidanții și alți compuși benefici și că băutura ar fi mai puțin acidă. Totuși, cercetările disponibile arată că diferențele dintre cele două metode nu sunt atât de clare precum se crede, scrie verywellhealth.com.

Studiile care analizează efectele ceaiului preparat la rece sunt puține. O cercetare din 2010 a arătat că infuzarea la rece poate crește nivelul de antioxidanți în ceaiul alb. În schimb, pentru ceaiul verde, apa fierbinte a extras o cantitate mai mare de antioxidanți, ceea ce sugerează că anumiți compuși se eliberează doar la temperaturi ridicate. Prin urmare, metoda de preparare poate influența tipul și cantitatea de substanțe extrase, dar nu există dovezi clare că ceaiul rece este, în general, superior din punct de vedere nutrițional. Diferența majoră rămâne gustul: ceaiul preparat la rece este, de obicei, mai puțin amar și mai ușor de băut pentru unele persoane.

Indiferent de metodă, ceaiul rămâne o băutură cu beneficii potențiale pentru sănătate.

Posibile beneficii pentru inimă

Consumul regulat de ceai este asociat cu un risc ușor mai scăzut de boli cardiovasculare, inclusiv infarct. Unele studii sugerează că două-trei cești de ceai verde sau negru pe zi pot contribui la scăderea tensiunii arteriale și a colesterolului LDL. Aceste efecte sunt atribuite polifenolilor, compuși care pot îmbunătăți funcția vaselor de sânge și pot reduce inflamația.

Risc mai mic de accident vascular cerebral

Ceaiul, în special cel verde, este asociat cu un risc redus de accident vascular cerebral. Persoanele care consumă trei sau mai multe cești pe zi pot avea un risc cu 20–25% mai mic comparativ cu cei care beau rar sau deloc ceai. Flavonoidele din ceai pot contribui la acest efect prin reglarea tensiunii arteriale și susținerea unui profil lipidic sănătos.

Efecte asupra sănătății creierului

Ceaiul verde și cel negru pot sprijini sănătatea cognitivă și pot reduce riscul de tulburări de memorie, demență sau boala Alzheimer. Se consideră că substanțele active din ceai pot reduce inflamația și pot limita acumularea unor proteine dăunătoare în creier. Consumul moderat, de două până la patru cești pe zi, pare să fie cel mai avantajos, oferind beneficii fără riscurile asociate excesului de cofeină.

Posibilă protecție împotriva unor tipuri de cancer

Consumul de ceai neîndulcit, în cantități de peste două cești pe zi, a fost asociat cu o ușoară reducere a riscului total de cancer. Beneficiile par mai evidente pentru cancerele cavității bucale și ale vezicii urinare, însă rezultatele nu sunt constante pentru formele cele mai frecvente, precum cancerul pulmonar, mamar sau de prostată. Ceaiul verde este cel mai studiat, dar specialiștii subliniază că nu trebuie considerat o metodă principală de prevenție.

Antioxidanți și efect antiinflamator

Ceaiul conține în mod natural antioxidanți, în special în varietățile verzi. Acești compuși pot ajuta la reducerea inflamației și la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Consumat constant, ceaiul poate susține mecanismele de apărare ale organismului și poate contribui la menținerea unui echilibru metabolic sănătos. Diferențele dintre ceaiul preparat la rece și cel fierbinte țin mai degrabă de gust decât de un avantaj clar pentru sănătate. Ambele variante oferă antioxidanți și compuși benefici. Alegerea metodei de preparare rămâne, în final, o chestiune de preferință personală, nu de eficiență nutrițională demonstrată.