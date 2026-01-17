Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, suntem aici să te ajutăm. În această săptămână înfruntăm temperaturile scăzute (unii chiar și în case!) așa că proteinele sunt extrem de necesare în alimentație. Am gândit un echilibru alimentar, optând pentru proteine din surse diverse. Și desigur putem face și batch cooking.

Iată ce vă propunem pentru meniul acestei săptămâni

Luni 19 ianuarie

Pentru micul dejun un shake de fructe de sezon cu lapte de vacă sau vegetal. Punem ce fructe ne plac, portocale, banane, mere, chiar și curmale sau stafide dacă îl vrem mai dulce. Pentru prânz o ciorbiță de pui a la grec, iar la cină putem încerca un … tort de mămăligă.

Marți 20 ianuarie

Dimineața ne preparăm rapid un iaurt (grecesc sau simplu, fiecare cum preferă), cu câteva fructe proaspete sau/și uscate și câteva linguri de cereale fără zahăr. Iaurtul este un aliment ce stimulează imunitatea, așa că este perfect într-o perioadă cu multe răceli. La prânz tot o ciorbă caldă și consistentă din curcan acrită cu castraveți murați. Pe seară optăm pentru un pește alb cu quinoa sau orez și o salată de verdețuri.

Miercuri 21 ianuarie

Rămânem la un mic dejun cu proteine, un ou bătut în tigaie direct, scrambled, jumări, care merge de minune lângă puțină brânză de capră sau oaie și roșii ori ardei. La prânz avem o supă de ceapă, medicament pentru frig și răceală. Iar pe seară facem repede un somon la tigaie sau cuptor (airfryer dacă avem) cu cartofi dulci și broccoli.

Joi 22 ianuarie

Pregătim din seara anterioară câteva pancakes, clasice sau din banana, cartof dulce și le servim cu puțină brânză și miere. La masa de prânz punem o supă de roșii cu cartofi, orez sau paste. Iar pe seară ne răsfățăm cu niște cârnăciori cu cidru și câteva murături.

Vineri 23 ianuarie

Dimineață putem opta pentru un lapte bătut sau chefir cu ovăz și miere. Chiar și un lapte acru făcut în casă ar fi bun, dacă avem timp. La prânz putem pregăti repede ravioli cu sos de ciuperci și smântână. Pe seara trecem mai serios pe proteine și facem o salată de linte, legume și ou poșat sau fiert.

Sâmbătă 24 ianuarie

La micul dejun ne delectăm cu ceva dulce, pot fi muffin, brioșe, ideal ar fi să fie fără zahar, cu banane, mere etc. La prânz preparăm o friptură la cuptor sau grătar cu orez (încercați să-l faceți la airfryer dacă aveți) și o salată de varză murată pentru aport de probiotice sănătoase. Iar seara, ne vom mulțumi cu salată din frunze, legume, boabe de năut și ceva brânză ori șuncă, tot pentru aportul de proteine din surse variate.

Duminică 25 ianuarie

Pentru micul dejun pregătim o omletă (fiecare pune în ea pe lângă ou ce-i mai poftește inima, variante sunt destule, după gust) și câteva legume proaspete sau o salată lângă. La prânz un pește corvină, se poate prepara în multe feluri și merge cu garnituri de piureuri, cartofi la cuptor ori doar legume. Seara ciugulim câteva bețișoare de legume crude, măsline (merg și câțiva crackeri dacă nu se poate altfel) cu un hummus de casă cu sfeclă roșie.

Rețetele le găsiți pe g4food.