Analizele de sânge, indiferent dacă le facem preventiv, la controalele anuale de rutină, sau punctual, la recomandarea medicului, în cazul unor afecțiuni, necesită niște reguli speciale.

Dr. Daciana Toma, medic primar medicină de familie, membru în conducerea Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov și vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină de Familie, a explicat, pentru G4Food, ce ai voie să mănânci și să bei înainte de analize, precizând că „regulile pot fi puțin diferite, în funcție de tipul analizelor”.

Ce ai voie să bei înainte de analizele de sânge

Apă plată – este chiar recomandată (1–2 pahare)

Medicamentele uzuale, doar dacă medicul nu ți-a spus altfel. „Medicul care recomandă analizele trebuie să fie informat asupra tuturor medicamentelor și/sau suplimentelor alimentare pe care le luați și de cât timp faceți tratamentul”, precizează dr. Daciana Toma.

Periaj dentar (fără a înghiți pastă sau apă)

Ceai simplu neîndulcit – doar dacă laboratorul permite (mai sigur: evită)

Ce nu ai voie să mănânci și să bei înainte de analize

„Cu circa 8-12 ore înainte de recoltarea analizelor de sânge, ai interdicție la următoarele:

Mâncare de orice fel (inclusiv gumă de mestecat)

Cafea (nici măcar neagră)

Sucuri, lapte, băuturi carbogazoase

Alcool (în mod ideal trebuie evitat cu 24–48 de ore înainte)

Fumatul (cu cel puțin 1 oră înainte)

În seara dinaintea recoltării, ideal ar fi ca ultima masa să fie înainte de ora 18 și să fie o masa ușoară, evitând măncărurile grele, grăsimile, alcoolul”, explică dr. Toma.

Alte reguli de respectat înainte de analize

De evitat efortul fizic înainte de recoltare

De evitat recoltarea după o noapte de nesomn

Cât trebuie să stai nemâncat, în funcție de analiză

Analize uzuale (glicemie, colesterol, trigliceride): 8–12 ore

Hemoleucogramă simplă: uneori se acceptă mâncare ușoară, dar recomandat este ca recoltarea să fie făcută tot pe nemâncate

Analize hormonale: de obicei pe nemâncate, dimineața

Atenție! Unele analize necesită măsuri mai speciale

„Dacă faci analize speciale (insulină, cortizol, prolactină etc.), regulile pot fi diferite. Spune asistentei ce medicamente sau suplimente iei. Dacă ai diabet, urmează strict indicațiile medicului. Pentru anumite analize, recomandările referitoare la pregătirea pentru o recoltare corectă sunt multiple (de exemplu, pentru recolatarea PSA – o analiză care ne indică starea prostatei, se recomandă ca pacientul să evite 24-48 de ore înainte de recoltare: tușeul rectal, act sexual, masajul prostatic, mersul pe bicicletă, etc)

De asemenea, dacă atunci când vi se recoltează sânge aveți o afecțiune acută (răceală, dureri de dinți, dureri de spate, etc) nu uitați să spuneți medicului acest lucru (inclusiv ce medicamente ați luat în perioada respectivă) atunci când veți merge la consult, pentru că, deseori, acestea pot influența rezultatele”, explică dr. Daciana Toma.