Tot mai multe persoane caută soluții rapide și „naturale”, după un diagnostic de cancer. În acest context, dietele alternative anticancer au devenit extrem de populare pe internet și pe rețelele sociale. Unele promit detoxifiere, altele „alcalinizarea” organismului sau stimularea imunității. “Problema este că multe dintre aceste regimuri nu au dovezi științifice solide și pot deveni chiar periculoase pentru pacienții oncologici”, a declarat, pentru G4Food, dr. Irina Mateieș, medic primar în medicină de familie și nutriționist specializat în nutriția oncologică.
Cancerul este o boală complexă, influențată de numeroși factori. Printre cei mai importanți se află stilul de viață, care include:
Specialiștii discută frecvent despre stilul de viață deoarece aici apar factorii de risc modificabili – adică acei factori pe care îi putem controla și îmbunătăți.
“Factorii de risc pentru cancer sunt împărțiți în două categorii: cei nemodificabili, ce nu pot fi controlați, precum vârsta, sexul sau moștenirea genetică și cei modificabili, ce țin de stilul de viață, respective: alimentația, obezitatea, sedentarismul, fumatul, consumul de alcool sau expunerea excesivă la soare. Tocmai de aceea alimentația devine un subiect sensibil după diagnostic. Mulți pacienți caută soluții care să le ofere speranță, iar acest lucru îi poate face vulnerabili în fața promisiunilor false despre „vindecări prin dietă””, explică dr. Irina Mateieș.
“Nutriția este importantă în oncologie, însă nu există diete miraculoase care să vindece cancerul. Rolul alimentației este diferit în funcție de etapa prin care trece pacientul. De exemplu, în etapa de prevenție a cancerului, nutriția are rolul de a reduce factorii de risc și de a susține starea generală de sănătate”, spune dr. Mateieș.
Nutriția în timpul tratamentului oncologic are, însă, cu totul alt scop, și anume prevenirea malnutriției. Ea urmărește:
“După tratamentul oncologic, nutriția are scopul de a ajuta la recuperare, corectarea deficiențelor și menținerea unei stări bune de sănătate. Evident, recomandările alimentare diferă de la pacient la pacient și depind inclusiv de tipul tratamentului oncologic”, precizează medicul.
Chimioterapia, radioterapia, imunoterapia sau intervențiile chirurgicale pot modifica semnificativ toleranța digestivă.
De exemplu:
“În aceste situații, recomandările generale de tip „mâncați multe fibre și legume crude” pot deveni nepotrivite sau chiar nocive. Nutriția oncologică trebuie personalizată”, declară dr. Irina Mateieș.
Deși sunt promovate intens, în special în mediul online, majoritatea dietelor anticancer nu sunt susținute de studii clinice serioase. Multe pornesc de la teorii simpliste despre „toxine”, „aciditate” sau „energie vitală”.
Dieta alcalină
Această dietă susține că bolile, inclusiv cancerul, apar din cauza acidității organismului și promovează consumul predominant de alimente considerate „alcaline”.
Printre recomandări:
“Deși unele recomandări sunt de bun-simț, teoria principală este falsă. Alimentația nu poate modifica pH-ul sângelui, deoarece organismul își reglează strict acest echilibru prin rinichi și plămâni”, explică medicul.
În forme restrictive, dieta alcalină poate duce la:
Nu există dovezi că dieta alcalină tratează sau vindecă cancerul.
Dieta Gerson
“Este una dintre cele mai controversate diete alternative. Se bazează pe ideea că organismul trebuie „detoxifiat” pentru a se vindeca”, spune dr. Mateieș.
Regimul presupune:
Dieta elimină multe surse importante de proteine și lipide și poate provoca:
Studiile care promovează dieta Gerson sunt considerate slab realizate și nu există dovezi independente care să confirme eficiența acesteia în cancer.
Dieta macrobiotică
Această dietă combină alimentația cu o filozofie orientală bazată pe echilibrul dintre yin și yang.
Pune accent pe:
“Unele variante pot fi echilibrate pentru persoane sănătoase dacă sunt atent planificate, însă pentru pacienții oncologici există riscul apariției deficitului de vitamina B12, fier ;I proteine, dar și al pierderii în greutate. În plus, nu există dovezi că dieta macrobiotică ar combate cancerul”, afirmă dr. Mateieș.
Dieta raw vegană
Promotorii acestei diete susțin că alimentele gătite își pierd enzimele și „energia vitală”.
Regimul presupune:
În realitate:
“Dieta raw vegană poate duce la deficit proteic și de fier, dar și de vitaminele B12 și D, precum și la scădere severă în greutate. În cazul pacienților oncologici fragili, riscul de malnutriție este semnificativ”, avertizează specialista în nutriție oncologică.
În timpul tratamentului, sprijinul familiei este esențial. Însă ajutorul util nu înseamnă promovarea dietelor miraculoase sau a suplimentelor fără dovezi.
“De cele mai multe ori, suportul real înseamnă ajutor la cumpărături, gătit, susținere emoțională și încurajarea alimentației, atunci când pofta de mâncare lipsește. Nu există, în prezent, dovezi științifice solide că dietele alternative pot contribui decisiv la vindecarea cancerului. Unele recomandări alimentare pot fi utile în anumite situații, însă dietele restrictive și teoriile pseudoștiințifice pot face mai mult rău decât bine.
În oncologie, alimentația trebuie adaptată fiecărui pacient și fiecărei etape de tratament. Cele mai sigure recomandări rămân cele bazate pe dovezi medicale și discutate împreună cu medicul oncolog sau dieteticianul specializat în nutriție oncologică”, a declarat dr. Irina Mateieș.
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