E o întrebare pe care mulți și-o pun în rutină: „Cafea dimineața sau ceai?”. Ambele băuturi sunt consumate pe scară largă, conțin compuși bioactivi și sunt asociate cu multiple efecte asupra sănătății. Să vedem concret ce spun studiile, dar și cum putem face astfel încât să beneficiem de avantajele cumulate ale celor două băuturi.

Ce au în comun cafeaua și ceaiul?

Atât cafeaua, cât și ceaiul sunt bogate în antioxidanți, compuși care ajută la reducerea stresului oxidativ și la protecția celulară. Ambele conțin polifenoli, dar de tipuri diferite:

cafeaua este bogată în flavonoide și acid clorogenic;

ceaiul conține catechine (ex. EGCG în ceaiul verde) și teaflavine în ceaiul negru.

Antioxidanții aceștia sunt legați de:

reducerea inflamației;

protecția împotriva unor boli cronice;

susținerea sănătății cardiovasculare și metabolice.

Așadar, efectul asupra sănătății al fiecărei băuturi este similar și pozitiv. Cred că mulți alegem cafeaua sau ceaiul și pe baza obiceiurilor formate de-a lungul timpului.

Ce spun studiile despre beneficiile pentru sănătate

1. Cafeaua

Studiile arată că:

consumul moderat de cafea (~3 căni/zi) este asociat cu reducerea riscului de boli cardiovasculare, diabet de tip 2, anumite tipuri de cancer și chiar mortalitate generală mai scăzută;

un studiu publicat în BMJ Mental Health sugerează că 3–4 cești de cafea pe zi pot fi asociate cu încetinirea îmbătrânirii biologice prin protejarea telomerilor.

Mecanismele probabile includ antioxidanții și cofeina, care reduc stresul oxidativ și pot influența metabolismul glucozei și al grăsimilor.

2. Ceaiul

Și ceaiul are dovezi științifice solide:

ceaiul verde și cel negru conțin polifenoli asociați cu un risc redus de boli cardiovasculare și mortalitate generală în studii observaționale;

catechinele din ceaiul verde, în special EGCG, sunt documentate pentru efectele antioxidante și antiinflamatorii și sunt studiate pentru potențialul de susținere a sănătății metabolice.

Care ajută mai mult la slăbit: cafeaua sau ceaiul?

Ambele băuturi au mecanisme metabolice care pot influența greutatea corporală, în special prin:

stimularea ușoară a metabolismului prin cofeină;

influențarea oxidării grăsimilor.

Ce găsim în literatura științifică:

o meta-analiză a studiilor randomizate sugerează că ceaiul verde poate conduce la o scădere mică, dar semnificativă, a greutății, comparativ cu apă sau placebo într-un context controlat;

pentru cafea, dovezile privind pierderea în greutate sunt mai variabile; cofeina poate crește ușor arderea caloriilor.

Concluzie în baza dovezilor actuale: pentru un impact modest asupra greutății, ceaiul verde are un pic mai mult suport științific decât cafeaua, dar ambele pot susține metabolismul dacă sunt integrate într-un stil de viață sănătos.

Referitor la aportul de calorii

Este foarte important cum alegem să bem aceste două băuturi. Dacă nu adăugăm nimic în ele în afara infuziei specifice în apă, atunci acestea nu conțin calorii.

Dacă adăugăm zahăr, miere, lapte, atunci aportul caloric devine unul moderat, în funcție de câte cești de cafea sau ceai bem și ce adăugăm în ele.

Câtă cafea și cât ceai este recomandat?

Sursele medicale recomandă limite generale pentru cofeină din ambele băuturi, pentru a evita efectele adverse:

până la 400 mg de cofeină pe zi este considerat în general sigur pentru adulți sănătoși (~4 cești de cafea);

ceaiul conține mai puțină cofeină per porție, ceea ce permite un consum mai mare fără excese (ex. 8–12 cești de ceai pot ajunge la același nivel de cofeină).

Important: adăugările calorice din lapte, zahăr sau frișcă pot transforma rapid o băutură cu potențial sănătos într-una bogată în calorii. Dacă nu sunteți mari fani ai gustului amar al cafelei, puteți adăuga puțin lapte cu conținut scăzut de grăsime.

Dacă bem și cafea și ceai, este mai sănătos?

Există date observaționale care sugerează că persoanele care combină consumul de cafea și ceai au un risc mai scăzut de mortalitate și boli cronice în comparație cu cei care consumă doar una sau alta sau doar apă.

Această asociere este interesantă, deși nu stabilește cauzalitatea; totuși, ea sprijină ideea de varietate în consumul de băuturi bogate în antioxidanți, în loc de dependență exclusivă de una singură.

Până la urmă, având în vedere că suntem într-un anotimp cu vreme rece, puteți bea câteva cești de ceai pe zi, atât pentru efectul de termoreglare, cât și pentru sporirea hidratării. Este cunoscut faptul că iarna nu prea consumăm apă, deoarece ni se pare prea rece și nu ne atrage.

Concluzii

Ambele sunt sănătoase în contextul consumului moderat și fără adaosuri calorice mari.

Cafeaua are dovezi robuste privind reducerea riscului pentru boli cronice și mortalitate, inclusiv efecte metabolice pozitive asociate cu cofeina și polifenoli.

Ceaiul (în special verde) aduce antioxidanți puternici și susține sănătatea cardiovasculară și, posibil, o mică reducere a greutății.

Consumul combinat de cafea și ceai pare a fi o abordare echilibrată, fără a exagera pe oricare dintre ele.

Rezultatul nu e „cafeaua este cu siguranță mai bună decât ceaiul” sau invers, ci alegerea personalizată în funcție de toleranță, scopuri și stil de viață, astfel încât ambele pot face parte dintr-un regim sănătos, susținut pe termen cât mai lung.