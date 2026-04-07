România va găzdui, în perioada 11-18 mai 2026, European Angus Forum (EAF), considerat cel mai important eveniment european dedicat crescătorilor de bovine din rasa Aberdeen Angus. Organizatorul, Asociația Aberdeen Angus România, anunță că ediția din acest an marchează o premieră pentru sectorul zootehnic local.

Evenimentul va reuni fermieri, crescători, experți și parteneri internaționali, oferind un cadru de dialog despre viitorul producției sustenabile de carne de vită, progresele în genetică și dezvoltarea piețelor de carne premium.

România, lider european în creșterea rasei Angus

Desemnarea României ca gazdă a ediției din 2026 vine după organizări anterioare în state cu tradiție, precum Germania, și reflectă evoluția rapidă a sectorului la nivel național. Potrivit organizatorilor, România deține în prezent peste 135.603 capete Aberdeen Angus și 1.926 de crescători, situându-se pe primul loc în Europa.

Dezvoltarea sectorului este susținută de suprafețe extinse de pășuni, condiții climatice favorabile și investiții în genetică și management modern al fermelor. Organizatorii subliniază că ediția din acest an va evidenția rolul tot mai important al României ca producător de carne de bovine de calitate superioară.

Model integrat „de la fermă la consumator”

Un element central al sectorului Angus din România este integrarea lanțului de producție, de la creșterea animalelor până la distribuția produsului final. Modelul include utilizarea pășunilor naturale, programe avansate de genetică, procesare modernă și comercializarea cărnii premium atât pe piața internă, cât și la export.

Participanții la forum vor putea vizita ferme și unități de procesare care funcționează în acest sistem integrat „farm to fork”.

Vizite în teren și conferință internațională

European Angus Forum 2026 este conceput ca un „Full Tour” care va începe la Cluj-Napoca și se va încheia la București. Programul include vizite la ferme de reproducție, unități de îngrășare și finisare, stațiuni de testare a taurilor și abatoare moderne, dar și expoziții de animale cu linii genetice performante.

Printre reperele din program se numără:

12 mai: ferme din Gherla și Podirei

13 mai: centre de selecție și ferme din județul Mureș

14–15 mai: exploatații din Sibiu și Covasna

16 mai: unitate din Dâmbovița

17 mai: conferința internațională organizată la București

La eveniment sunt așteptați participanți din Europa, Australia, Asia, Africa și America, iar organizatorii mizează pe consolidarea schimbului de cunoștințe și pe deschiderea de noi piețe de export pentru carnea de vită premium produsă în România.