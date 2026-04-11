Prețul mielului pentru Paște 2026 rămâne relativ stabil la poarta fermelor, însă diferențele până la raft sunt considerabile. În timp ce producătorii vând carcasa cu 40–45 lei/kg, în marile rețele de retail prețurile pot urca de peste două ori, în funcție de produs, brand și procesare, notează Economedia.
La nivelul fermelor și cooperativelor, prețul mielului nu a crescut semnificativ față de anul trecut. Un kilogram de miel în carcasă se vinde cu 40–45 de lei, potrivit datelor din piață.
Georgiana Udrescu, președinta cooperativei „Caprirom Sud Muntenia”, a explicat pentru Economedia că majorarea este de doar 2–3 lei/kg, pe fondul unei cereri moderate:
„Prețul nu a crescut foarte mult, pentru că nici cererea nu este foarte mare în acest an.”
Aceeași tendință este confirmată și de crescătorii de ovine, care indică un preț de pornire de aproximativ 40 lei/kg la fermă.
Diferențele de preț apar pe lanțul dintre fermă și consumator. Costurile de procesare, transport, depozitare și adaosurile comerciale duc prețul final la valori semnificativ mai mari.
Producătorii susțin că un adaos comercial corect ar trebui să fie în jur de 30%, însă în practică acesta este adesea depășit. În plus, costurile logistice, inclusiv cele legate de carburanți, pun presiune suplimentară asupra prețurilor.
Astfel, carnea de miel poate ajunge frecvent la 60 lei/kg în supermarket pentru produsele standard și depășește 150–180 lei/kg pentru sortimentele premium, precum cotletul sau pulpa feliată.
Prețurile diferă semnificativ în funcție de retailer și tipul de produs:
În 2026, prețul mielului de Paște pornește de la aproximativ 40 lei/kg la fermă și poate depăși 150–180 lei/kg în retail, în funcție de tipul de produs și gradul de procesare.
Diferențele sunt explicate în principal de costurile de distribuție și adaosurile comerciale, care influențează direct prețul plătit de consumator.
