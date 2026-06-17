Dacă ești un împătimit al rețetelor care circulă pe rețelele sociale, este aproape imposibil să nu fi văzut acele prăjiturele rotunde și înghețate, care sunt preparate rapid în casă din doar trei ingrediente: foaie de orez, iaurt grecesc și fructe. Este vorba despre mochi dietetici, despre care influencerii spun că poți mânca fără grija că te îngrași. Dar de unde a plecat această idee? De la un desert tradițional japonez care a cucerit definitiv Occidentul: mochi.

În Spania, acest fenomen a fost preluat chiar de un lanț celebru de supermarket-uri, care le comercializează sub numele de dochi. Iată tot ce trebuie să știi despre această delicatesă și cum o poți prepara acasă, în varianta light.

Ce sunt, de fapt, celebrii mochi japonezi?

La origine, mochi este o prăjitură tradițională japoneză preparată dintr-un soi special de orez lipicios, numit mochigome.

Procesul tradițional (numit mochitsuki) este o minunăție gastronomică: orezul fiert la abur este pus într-un presă uriașă din lemn și bătut cu niște ciocane mari, în timp ce o a doua persoană întoarce și umezește aluatul într-un ritm extrem de rapid. Rezultatul este o pastă elastică, gumată și lipicioasă.

În mod tradițional, mochi se umplu cu anko (pastă dulce de fasole roșie azuki). Totuși, varianta care a înnebunit planeta este Yukimi Daifuku, adică mochi umpluți cu înghețată cun variate arome: de vanilie, ciocolată, matcha, mango etc. Combinația dintre învelișul elastic îi dă tot farmecul.

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Cum au apărut „dochi”, comercializate de Mercadona pe piața din Spania

Acesta este numele sub care cel mai mare lanț de supermarketuri din Spania, Mercadona, vinde propria versiune de mochi cu înghețată.

Spre deosebire de mochi tradiționali, dochi sunt umpluți cu înghețată adaptată după rețete tradiționale locale sau internaționale. Este vorba de:

Tarta de la Abuela (Prăjitura Bunicii): Sunt cei mai căutați. Conțin o înghețată cremoasă de vanilie și miez de biscuiți de ciocolată. Este inspirat de un desert pe care orice bunicuță spaniolă îl face. Extrem de simplu și de gustos.

Cheesecake: Înghețată cremoasă de brânză cu o inimă din sos de zmeură, imitând clasica prăjitură cu brânză.

Banoffee: Înghețată cu aromă de banane și sos de caramel.

Rețeta virală de mochi de dietă pe care o prepari acasă din câteva ingrediente

Mochi clasici sunt delicioși, dar conțin destul de mulți carbohidrați și zahăr din cauza orezului și a înghețatei. Pentru a se bucura de textură fără remușcări, cei care vor un healthy lifestyle au adoptat rețeta virală de mochi cu iaurt, incredibil de simplă și bogată în proteine.

Secretul acestei rețete este că înlocuiește aluatul de orez cu o textură obținută din foi de orez (cele folosite pentru pachețelele de primăvară asiatice).

Ingrediente:

2-3 foi de orez rotunde (se găsesc la raioanele internaționale din supermarketuri);

150g iaurt grecesc 0% grăsime sau brânză quark;

Îndulcitor (ștevie/erythritol) + esență de vanilie;

Fructe proaspete tăiate mărunt (căpșuni, zmeură, afine etc)

Preparare pas cu pas

Într-un bol, amestecă bine iaurtul grecesc sau brânza quark cu îndulcitorul și esența de vanilie până obții o cremă groasă și omogenă. Încorporează și bucățelele de fructe. Ia o farfurie cu apă călduță. Scufundă o foaie de orez timp de 10-15 secunde, până când devine complet flexibilă și maleabilă, dar ai grijă să nu se rupă. Pune foaia de orez hidratată pe un tocător curat. În centrul ei, adaugă o lingură mare din crema de iaurt pregătită. Adu marginile foii de orez spre centru, sigilând crema la mijloc ca într-un pachețel. Foaia de orez este lipicioasă, așa că se va sigila singură foarte ușor. Pentru siguranță (și o textură mai gumată), poți repeta procesul folosind încă o foaie de orez deasupra pachețelului deja format. Pune „mochi-ul” astfel format pe o farfurie tapetată cu hârtie de copt și lasă-l la congelator timp de 30-45 de minute (nu mai mult, pentru că nu vrem să înghețe bocnă, ci doar să devină foarte rece și ferm).

Rezultatul este un desert răcoritor, cu o textură izbitor de asemănătoare cu cea a mochi-ului original, dar cu un aport caloric extrem de redus și plin de proteine.