Renunțarea la zahărul adăugat nu este ușoară, mai ales când gustările dulci sunt la îndemână. Totuși, există alternative care pot satisface pofta de dulce folosind doar ingrediente cu zaharuri naturale, precum fructele, curmalele sau unturile de nuci. O selecție realizată de publicația Eating Well, care cuprinde 11 rețete de gustări fără zahăr adăugat, propune soluții simple, hrănitoare și ușor de integrat în rutina zilnică, fie că este vorba despre micul dejun, o gustare rapidă sau un desert mai sănătos.

Printre opțiuni se numără bilele energizante cu lămâie, o gustare revigorantă, îndulcită natural cu curmale Medjool. Acestea conțin ovăz, caju și semințe de cânepă, fiind o sursă bună de fibre și proteine vegetale și pot fi păstrate la frigider pentru momentele în care ai nevoie de energie rapidă.

O altă variantă este reprezentată de bucățile congelate de iaurt cu lămâie și căpșuni. Preparatul combină căpșuni suculente cu iaurt aromatizat cu vanilie și coajă de lămâie, fără zahăr adăugat, rezultatul fiind o gustare rece, potrivită atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Granola fără zahăr adăugat demonstrează că textura crocantă și culoarea aurie pot fi obținute și fără îndulcitori rafinați. Curmalele, untul de migdale și albușul de ou sunt suficiente pentru a lega ingredientele, iar granola poate fi consumată simplă, cu iaurt sau luată la pachet.

Parfaitul cu iaurt, banane și unt de arahide – o combinație clasică

Pentru cei care preferă gustările de tip patiserie, brioșele cu afine fără zahăr adăugat sunt îndulcite natural cu banană coaptă și curmale. Iaurtul strecurat le menține fragede, iar faptul că pot fi congelate le face practice pentru mic dejunurile pe fugă sau pachețelul de școală.

Parfaitul cu iaurt, banane și unt de arahide este o combinație clasică, bazată pe dulceața naturală a bananelor coapte. Preparatul oferă grăsimi sănătoase și proteine, fiind potrivit atât dimineața, cât și ca gustare între mese.

Bucățile congelate de iaurt cu lămâie și afine aduc beneficii și pentru sănătatea digestivă, datorită combinației de iaurt probiotic și afine cu efect prebiotic. Rețeta este versatilă și poate fi adaptată cu alte fructe de pădure.

O alternativă cu aspect de desert este bark-ul congelat cu banană, ananas și cremă de cocos. Deși nu conține zahăr adăugat, textura cremoasă și gustul dulce îl transformă într-o gustare satisfăcătoare, ușor de porționat și de luat la drum.

Bilele energizante tip trail mix aduc un ingredient mai puțin obișnuit: fasolea neagră. Aceasta contribuie cu proteine vegetale și fibre și ajută la legarea compoziției. Curmalele și caisele uscate asigură dulceața naturală, iar preparatul nu necesită coacere.

Pentru iubitorii de smochine, bilele energizante care combină smochinele cu curmale, unt de migdale și ovăz, sunt o gustare sățioasă, prietenoasă cu digestia, potrivită pentru dimineți aglomerate sau după-amiezi solicitante.

Feliile de mango sunt o gustare simplă, apreciată atât de copii, cât și de adulți. Poate fi pusă în pachetul de școală sau savurată ca desert mai sănătos acasă.

Lista se încheie cu un bol de brânză cottage și fructe de pădure, care evidențiază dulceața naturală a fructelor decongelate și aroma discretă de vanilie. Preparatul poate fi pregătit în avans, cu mențiunea că elementele crocante se adaugă chiar înainte de consum, pentru a-și păstra textura.