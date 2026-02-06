Cafelele îmbogățite cu ingrediente precum ciuperci, proteine sau colagen, cunoscute sub numele de cafele „funcționale”, ies din zona magazinelor de produse naturiste și intră tot mai vizibil în oferta cafenelelor de pe stradă. Ideea este simplă: o băutură care promite mai mult decât doza obișnuită de cofeină, conform BBC.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Zak Haddad își începe diminețile, de aproape trei ani, cu o cafea în care adaugă lion’s mane, un tip de ciupercă. Spune că băutura îi oferă „o stare foarte clară, de concentrare”, fără „vârful și căderea pe care le poți avea uneori de la o cafea tare”. Când și-a deschis propria cafenea, Sipp, în Chorlton, Greater Manchester, la finalul lui 2023, a inclus din start cafelele cu ciuperci în meniu.

Localul său oferă patru tipuri diferite de pudră de ciuperci, fiecare asociată cu beneficii distincte. Clienții pot plăti un supliment de o liră pentru a adăuga pudră de ciuperci sau colagen în băuturi precum latte sau cappuccino.

Potrivit nutriționistei Eli Brecher, cafeaua cu ciuperci precum lion’s mane, reishi sau chaga este asociată cu o concentrare mai bună „fără agitația cafelei obișnuite”, deși cercetările sunt încă în desfășurare. Pe fondul cererii în creștere, lanțul de produse naturiste Holland and Barrett și-a aproape dublat gama de cafele cu ciuperci într-un singur an. Chiar și Marks & Spencer a introdus latte cu lion’s mane în cafenelele din magazinele sale.

Cafeaua funcțională este în topul tendințelor pentru 2026

Și Starbucks a intrat pe acest segment. În SUA, lanțul vinde din toamnă cafele cu proteine preparate de barista, iar în Marea Britanie sunt disponibile versiuni gata îmbuteliate, alături de alte mărci de cafea proteică.

Firma de cercetare alimentară Tastewise include cafeaua funcțională în topul tendințelor pentru 2026. Datele sale arată că numărul cafelelor cu ciuperci din meniurile cafenelelor britanice a crescut cu 30% într-un an. „Cafelele funcționale trec din colțurile de wellness de nișă în zona principală”, spune Eli Brecher. Interesul mai mare pentru starea de bine, gestionarea stresului și stabilitatea energiei face ca adăugarea unui ingredient suplimentar într-o cafea să pară „o îmbunătățire ușoară, nu o schimbare radicală”.

Lanțul Black Sheep Coffee oferă de ceva timp suplimente precum proteine sau CBD, iar anul acesta a lansat o gamă de latte-uri „funcționale”. Cel cu fibre prebiotice vizează sănătatea digestivă, cel cu colagen este asociat cu pielea, iar latte-ul cu lion’s mane este cel mai bine vândut, potrivit directorului operațional Ben Fenton. Aproximativ 15% dintre comenzile de cafea, matcha și smoothie includ acum un adaos funcțional. La o locație din Birmingham, un shot de lion’s mane costă 99 de pence, iar unul de colagen 1,09 lire. La un consum zilnic, diferența ajunge la aproximativ 30 de lire pe lună.

La gust, diferențele sunt minime

Nu toți consumatorii sunt convinși. În zona Liverpool Street din Londra, mulți spun că nu au întâlnit până acum cafele cu ingrediente precum ciupercile sau ashwagandha. Alții, precum Mariam Begum, 31 de ani, beau zilnic cafea cu colagen și uneori cu proteine. Consumă trei sau patru cafele pe zi, preparate acasă sau cumpărate din cafenele. Lauren Devlin, fostă sportivă de powerlifting, combină cafeaua cu proteine de circa cinci ani și spune că băutura o face „să se simtă mai sătulă” decât o cafea obișnuită.

La gust, diferențele sunt minime. Andrew Salter, cofondator al brandului de băuturi cu ciuperci Dirtea, spune că lion’s mane are o aromă subtilă. Testele arată că un latte cu ciuperci poate fi abia perceptibil mai amar, cu aceeași textură și aspect ca unul clasic. Totuși, persistă confuzii. Salter spune că la început „99,9% dintre oameni întrebau dacă se vor droga”, deși ciupercile folosite nu sunt psihoactive.

Unii consumatori descriu efecte pozitive. Ana Richardson, din Cardiff, spune că o cafea cu lion’s mane a făcut-o să simtă că „creierul a început pur și simplu să funcționeze” și că îi era mai ușor să se concentreze. Despre cafeaua cu ashwagandha afirmă: „Sunt trează, dar nu agitată. Nu sunt anxioasă.”

Specialiștii rămân prudenți. Terapeutul nutrițional Rakhi Lad spune că dovezile privind efectele lion’s mane asupra funcțiilor cognitive sunt promițătoare, dar încă limitate, iar dozele din cafelele comerciale sunt mici și variabile. Profesorul James Fleming, de la St Mary’s University, arată că majoritatea populației nu are dificultăți în a-și asigura aportul de proteine, cu excepția vârstnicilor și sportivilor de performanță.

„Beneficiile pentru sănătate ale cafelelor funcționale variază destul de mult și, pentru majoritatea oamenilor, nu sunt esențiale”, spune Bini Suresh, reprezentant al British Dietetics Association. „În prezent, nu există dovezi solide că lion’s mane, în dozele tipice din cafea, poate îmbunătăți semnificativ memoria, concentrarea sau sănătatea creierului.”

Cercetarea este „încă în curs”, spune Eli Brecher. „Așa că, dacă te face să te simți bine și ai bugetul necesar, mergi mai departe și bucură-te. Dar esențial este să ții minte că este un adaos, nu o soluție magică”.