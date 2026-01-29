Barista On Demand creat de grupul italia Rhea este un minivehicul conceput ca o stație de cafea complet automatizată și care se deplasează în completă autonomie fără șofer. Ajunge la consumatori oriunde s-ar afla, prin intermediul unei simple aplicații pe telefon și oferă un serviciu personalizat.

A fost lansat la un târg internațional de la Shanghai și este primul sistem de acest tip din lume, iar recent a fost premiat la o importantă competiție mondială de design, GOOD DESIGN® Award 2025, la categoria Retail.

Potrivit Horeca News, proiectul a fost selectat dintre peste 1.100 de candidaturi provenite din peste 55 de țări. Juriul internațional a apreciat calitatea, sustenabilitatea și capacitatea inovatoare a soluției proiectului.

Proiectul răstoarnă modelul tradițional „go-to-shop”, introducând paradigma „shop-to-customer”, în care mobilitatea, sustenabilitatea și tehnologia devin elemente centrale.

„Suntem profund mândri să primim din nou GOOD DESIGN® Award, de această dată pentru Barista on Demand. Această recunoaștere este rezultatul unui parcurs de inovație urmărit cu coerență și viziune, care îmbină tehnologia avansată, designul italian și un nou mod de a concepe experiența cafelei. Prin Barista on Demand, Rhea își propune să contribuie la redefinirea noilor standarde din sectorul ospitalității”, declară Andrea Pozzolini, CEO Rhea.

Câte ceva despre acest prestigios premiu

GOOD DESIGN® Award este una dintre cele mai înalte distincții la nivel mondial în domeniul designului. Fondat la Chicago în 1950 de fostul curator al MoMA, Edgar Kaufmann Jr., premiul are printre pionierii săi legende precum Charles și Ray Eames, Russel Wright, George Nelson și Eero Saarinen.

În fiecare an, premiul celebrează excelența designerilor industriali și grafici, precum și a celor mai buni producători la nivel global. Ajuns la cea de-a 75-a ediție, este organizat de Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, în colaborare cu European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies și Metropolitan Arts Press.