Bucureștiul intră, în acest weekend, în circuitul competițiilor gastronomice internaționale. Pe 9 și 10 mai, Capitala găzduiește, pentru prima dată, o semifinală europeană a Campionatului Mondial de Paella 2026, eveniment organizat pe Bulevardul Kiseleff, în cadrul Bucharest Street Food Festival.

Competiția aduce Bucureștiul alături de orașe precum Zurich, Copenhaga sau Tokyo, incluse în circuitul internațional al etapelor de calificare. Festivalul care găzduiește semifinala este considerat cel mai mare eveniment de street food din Europa și atrage zilnic peste 100.000 de participanți.

În competiție intră 12 candidați selectați în urma înscrierilor, care vor concura pentru un loc în finala programată pe 20 septembrie 2026, la Valencia, locul de origine al preparatului.

Din juriu fac parte chefii Alex Petricean și Cătălin Scărlătescu, alături de reprezentanți ai instituțiilor spaniole și ai industriei gastronomice, între care Miguel Ángel Pérez, coordonatorul World Paella Day. Lista este completată de creatori de conținut din zona culinară, precum Daniel Ciripan și Cristi Dandeș.

„Organizarea în România a unei semifinale a Campionatului Mondial de Paella reprezintă o expresie a apropierii culturale dintre România și Spania. Gastronomia contribuie în mod real la consolidarea relațiilor dintre națiuni”, a declarat José Antonio Hernández Pérez-Solórzano.

Semifinala este coordonată de Sorin Barbu, fondatorul Alioli Group, care a inițiat aducerea competiției în România. „Ne dorim ca această semifinală să deschidă drumul spre organizarea unor ediții viitoare ale Campionatului Mondial de Paella la București”, a declarat acesta.

Pe durata evenimentului, publicul va avea acces la demonstrații culinare și degustări de paella valenciană, inclusiv variante cu pui sau cerdo ibérico, pregătite de un chef din Valencia. Atmosfera va fi completată de momente de flamenco susținute de o formație din Malaga.

Organizatorii spun că etapa de la București face parte dintr-un demers mai amplu de promovare a României pe harta gastronomică internațională și de consolidare a relațiilor culturale și turistice cu Spania.