Cazinoul din Constanța are, din această primăvară, și o cafenea-bistro deschisă publicului, după o investiție de 550.000 de euro realizată de City Grill Group. Spațiul funcționează în interiorul clădirii Art Nouveau de pe faleza Mării Negre, redeschisă anul trecut după un amplu proces de restaurare.

Noua locație, denumită City Grill Cazino, a fost inaugurată chiar înainte de minivacanța de 1 Mai și ocupă parterul și subsolul monumentului istoric. Cafeneaua-bistro are o suprafață de 550 de metri pătrați, la care se adaugă o terasă exterioară cu vedere directă la mare. Capacitatea totală ajunge la 350 de locuri, dintre care 200 pe terasă și 150 în interior.

Potrivit reprezentanților grupului, în cele trei zile ale minivacanței de 1 Mai, peste 5.000 de persoane au vizitat Cazinoul, iar bistroul a funcționat la capacitate maximă.

„Cazinoul e o clădire pe care o vizitezi, dar la care ai vrea să mai rămâi. Bistroul City Grill Cazino aduce exact acea parte care lipsea, respectiv un loc unde stai cu prietenii sau familia, să savurezi o cafea sau un pahar de vin și să privești marea în față. Asta înseamnă să completezi o experiență culturală cu ospitalitate adevărată”, a declarat Daniel Mischie.

Cocktailuri inspirate de istoria și arhitectura locului

Conceptul a fost construit în jurul specificului clădirii istorice, unde nu este permis gătitul termic. Din acest motiv, meniul este axat pe preparate de brunch, sandvișuri, patiserie și deserturi. Printre produsele incluse se numără ouă Benedict, avo toast, truffle scrambled, croissante, cruffin cu caise și caramel, dar și platouri cu pește și icre.

Lista de băuturi include cocktailuri inspirate de istoria și arhitectura locului, precum „Dansul Nereidelor” sau „Tomis Gin Tonic”, alături de vinuri dobrogene de la crame precum Rasova, Caii de la Letea sau Domeniile Mitroi.

Deschiderea cafenelei din Cazinoul Constanța face parte dintr-un program mai amplu de investiții de 6,5 milioane de euro anunțat de City Grill Group pentru 2026. Grupul mai are în lucru modernizarea spațiilor Gambrinus și Monte Carlo din Cișmigiu, precum și dezvoltarea restaurantului Cerbul Carpatin din Brașov.

City Grill Group operează mai multe restaurante cunoscute din România, printre care Caru’ cu Bere, Hanu’ lui Manuc și Pescăruș. Grupul a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri consolidată de 90 de milioane de euro și estimează atingerea pragului de 100 de milioane de euro în 2026.