Cafeaua este soluția rapidă la care mulți apelează atunci când energia scade. Totuși, efectul ei este adesea urmat de o stare accentuată de oboseală, menționează verywellhealth.com. Alteori, exc esul de cafea poate da tulburări de somn precum insomnia. Specialiștii în nutriție atrag atenția că alimentele pot oferi o energie mai stabilă, susținută de nutrienți esențiali pentru creier și mușchi. Gustările bine alese pot preveni „căderea” de după-amiază și pot menține concentrarea pe termen mai lung.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Banana cu unt din nuci sau semințe

Bananele oferă zaharuri naturale, ușor de utilizat de creier, dar și electroliți precum potasiul și magneziul. Acești nutrienți sunt importanți mai ales după efort fizic sau perioade de stres. Asocierea cu unt de semințe de floarea-soarelui sau de nuci aduce grăsimi sănătoase și proteine vegetale. Acestea încetinesc absorbția zahărului și previn variațiile bruște ale glicemiei. În plus, untul de semințe furnizează minerale precum seleniul și cuprul, implicate în sănătatea celulară.

Pâine integrală cu avocado

Pâinea integrală este o sursă de carbohidrați complecși, necesari pentru activități care implică gândirea și concentrarea. Ea aduce și vitamine din grupul B, esențiale pentru funcționarea enzimelor. Avocado completează gustarea cu grăsimi mononesaturate, care oferă sațietate și energie de durată. Combinația ajută la menținerea nivelului de energie până la masa principală.

Iaurt grecesc cu fructe goji

Fructele goji sunt recunoscute pentru conținutul ridicat de antioxidanți și pentru efectul tonic. Iaurtul grecesc adaugă proteine, calciu și vitamina B12. Acești nutrienți susțin activitatea neuronală și funcția musculară. În plus, probioticele din iaurt contribuie la sănătatea digestivă, un factor adesea ignorat în gestionarea nivelului de energie.

Ou fiert tare cu chipsuri de kale făcute acasă

Ouăle sunt o sursă completă de proteine și aminoacizi esențiali. Ele furnizează colină, importantă pentru memorie și concentrare, dar și vitaminele D și B12. Kale, preparată sub formă de chipsuri, aduce fier și vitamina K, necesare pentru producerea energiei la nivel celular. Leguma conține și vitamina C, cu rol în susținerea imunității.

Hummus cu legume crude sau biscuiți integrali

Năutul din hummus oferă fibre, proteine și grăsimi sănătoase. Asocierea cu morcovi baby sau ardei gras aduce vitaminele A și C. Pentru un plus de energie, biscuiții integrali furnizează carbohidrați complecși. Gustarea este echilibrată și ușor de adaptat preferințelor personale.

Ovăz tăiat grosier cu semințe de chia

Ovăzul și semințele de chia conțin fibre solubile, care ajută la menținerea unui nivel stabil al glicemiei. Beta-glucanul din ovăz este cunoscut pentru efectul său protector împotriva fluctuațiilor de zahăr din sânge. Această combinație este potrivită mai ales dimineața sau înainte de activități solicitante.

Mix de gustări cu ciocolată neagră

Ciocolata neagră, cu un conținut ridicat de cacao, furnizează magneziu, esențial pentru producerea energiei. Nucile, migdalele și semințele adaugă grăsimi sănătoase și susțin sănătatea creierului. Afinele uscate completează mixul cu antocianine, substanțe cu rol antioxidant.

De ce alimentele sunt mai energizante decât cafeaua

Cofeina stimulează sistemul nervos și blochează temporar senzația de oboseală. Ea nu oferă însă nutrienți reali organismului. Alimentele furnizează vitamine, minerale și macronutrienți care hrănesc efectiv creierul și corpul. Energia obținută din mâncare este mai stabilă și susține performanța pe termen lung, fără efectul de „prăbușire” asociat cafelei.