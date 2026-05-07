Jason Atherton, unul dintre cei mai cunoscuți bucătari britanici, spune că este nevoit să își extindă afacerile în afara Marii Britanii pentru a putea susține restaurantele pe care le deține acasă. Chef-ul afirmă că taxele ridicate și costurile tot mai mari fac aproape imposibilă obținerea unui profit în industria ospitalității britanice, relatează The Guardian, citat de MEDIAFAX.

Bucătarul în vârstă de 54 de ani se află în prezent în Forte dei Marmi, unde pregătește deschiderea unui nou restaurant într-un hotel de pe coasta Toscanei. Atherton mai are localuri în Dubai și St. Moritz și spune că extinderea internațională nu este un moft, ci o soluție de supraviețuire pentru business.

„Încerc să susțin afacerea noastră prin deschiderea de localuri în străinătate. Nu suntem la fel de entuziaști față de Marea Britanie ca acum cinci sau șase ani”, a declarat el.

Potrivit lui Atherton, sectorul restaurantelor din Marea Britanie este sufocat de taxe. După expirarea facilităților fiscale acordate în pandemie, costurile suplimentare pentru un restaurant mediu au crescut cu aproximativ 32.000 de lire sterline anual, conform datelor furnizate de UKHospitality.

TVA-ul aplicat restaurantelor britanice este de 20%, unul dintre cele mai ridicate din Europa. Prin comparație, Italia aplică un TVA de 10% pentru acest sector, iar Irlanda de 9%. În plus, au crescut și contribuțiile sociale plătite de angajatori.

„Tot ce știu este că impozitul pe sectorul ospitalității din Marea Britanie este cel mai ridicat din Europa. Sectorul ospitalității din Irlanda este în plină expansiune, la noi nu”, a spus bucătarul.

În ciuda presiunii financiare, Atherton afirmă că a încercat să păstreze prețurile accesibile pentru clienți. La restaurantul său din Mayfair, distins cu două stele Michelin, prețurile au rămas la nivelul perioadei în care localul avea o singură stea. În restaurantul său din Chelsea, nota medie pentru prânz este de aproximativ 30 de lire sterline, iar o halbă de bere costă sub cinci lire.

Chef-ul avertizează că transformarea ieșitului la restaurant într-un lux ar putea afecta întregul sector al ospitalității britanice.

„Dacă ieșitul la restaurant devine un lux imens în Marea Britanie, va fi devastator la toate nivelurile”, a declarat Atherton.