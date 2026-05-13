Tot mai multe studii arată că fertilitatea nu este influențată doar de vârstă, genetică sau afecțiuni medicale, ci și de alimentația de zi cu zi. De la echilibrul hormonal și ovulație până la calitatea ovulelor și a spermatozoizilor, ceea ce mănâncă un cuplu înainte de concepție poate avea un impact mai mare decât se credea în urmă cu câțiva ani. Specialiștii atrag însă atenția că nu există „alimente-minune” care să garanteze apariția unei sarcini. În schimb, anumite tipare alimentare par să susțină sănătatea reproductivă și să reducă factorii care afectează fertilitatea, precum inflamația, stresul oxidativ sau dezechilibrele hormonale.

În ultimii ani, interesul pentru relația dintre nutriție și fertilitate a crescut puternic, mai ales în contextul în care tot mai multe cupluri se confruntă cu dificultăți de concepție. Potrivit specialiștilor citați de BBC Future, alimentația poate influența atât fertilitatea feminină, cât și pe cea masculină, iar efectele apar inclusiv cu câteva luni înainte de concepție. „Un ovul și un spermatozoid au nevoie de aproximativ trei luni pentru a se dezvolta, iar calitatea dietei în această perioadă influențează procesele reproductive”, explică dieteticianul Shelley Wilkinson, citată într-o analiză despre relația dintre alimentație și fertilitate.

Dieta mediteraneană, printre cele mai asociate cu fertilitatea

Una dintre cele mai frecvent menționate concluzii din cercetările recente este legătura dintre dieta mediteraneană și o fertilitate mai bună. Acest tip de alimentație include multe legume, fructe, pește, cereale integrale, nuci, semințe și grăsimi sănătoase. Medicii spun că aceste alimente contribuie la reglarea hormonilor și la reducerea inflamației din organism. În plus, ele furnizează nutrienți importanți pentru funcționarea sistemului reproducător, inclusiv acid folic, fier, zinc, seleniu și acizi grași Omega-3.

Legumele verzi, precum spanacul, kale sau mangoldul, sunt considerate importante datorită conținutului ridicat de folat și antioxidanți. Folatul joacă un rol esențial în formarea celulelor noi și este recomandat inclusiv înainte de sarcină.

Fructele de pădure, bogate în vitamina C și antioxidanți, sunt și ele asociate cu protejarea ovulelor și spermatozoizilor împotriva stresului oxidativ. Acest proces apare atunci când radicalii liberi afectează celulele organismului, inclusiv pe cele reproductive.

Peștele gras și nucile, importante pentru sistemul reproducător

Somonul, sardinele, macroul, dar și semințele și nucile sunt frecvent recomandate în alimentația persoanelor care încearcă să conceapă un copil. Aceste alimente conțin Omega-3, zinc și seleniu, nutrienți care pot susține ovulația și calitatea spermatozoizilor. Specialiștii spun că Omega-3 ajută inclusiv la circulația sanguină către organele reproductive și contribuie la reducerea inflamației cronice. Totodată, cerealele integrale precum ovăzul, quinoa sau orezul brun sunt asociate cu stabilizarea glicemiei și echilibrul hormonal.

Menținerea unui nivel stabil al zahărului din sânge este importantă mai ales în cazul femeilor care suferă de sindromul ovarelor polichistice, una dintre cauzele frecvente ale infertilității.

Problema alimentelor ultraprocesate

La polul opus, medicii avertizează asupra consumului ridicat de produse ultraprocesate. Acestea conțin adesea cantități mari de zahăr rafinat, grăsimi trans, sare și aditivi alimentari. Potrivit experților, o alimentație bazată frecvent pe fast-food și produse intens procesate poate afecta ovulația și reglarea hormonală. Unele cercetări au asociat acest tip de dietă inclusiv cu o calitate mai scăzută a spermei. Specialiștii recomandă prepararea alimentelor cât mai des acasă și reducerea produselor industriale consumate zilnic.

Cafeaua, alcoolul și fumatul

Un alt subiect intens discutat este consumul de cafeină și alcool înainte de concepție. NHS recomandă limitarea cafeinei la sub 200 de miligrame pe zi pentru femeile care încearcă să rămână însărcinate. Este echivalentul a aproximativ două cești de cafea instant.

În cazul alcoolului și fumatului, recomandările sunt și mai stricte. Studiile au asociat fumatul cu reducerea fertilității atât la femei, cât și la bărbați, inclusiv prin afectarea calității spermei.

Medicii atrag atenția că fertilitatea nu depinde doar de un singur aliment sau supliment, ci de stilul general de viață. Somnul, stresul, greutatea corporală și activitatea fizică influențează și ele sistemul hormonal.

Acidul folic rămâne însă una dintre puținele recomandări aproape universale înainte de sarcină. NHS recomandă administrarea zilnică a 400 micrograme de acid folic înainte de concepție și în primele 12 săptămâni de sarcină pentru reducerea riscului de defecte de tub neural la făt.

În final, concluzia specialiștilor este că fertilitatea nu poate fi controlată complet prin dietă, însă alimentația poate crea un mediu biologic mai favorabil pentru concepție. Iar într-o perioadă în care infertilitatea afectează milioane de cupluri la nivel mondial, tot mai mulți medici privesc farfuria nu doar ca sursă de energie, ci și ca parte a sănătății reproductive.