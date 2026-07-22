Băuturile concepute special pentru perioada menstruației câștigă teren pe piața produselor de wellness. Ceaiurile, pudrele și băuturile gata preparate promit să reducă simptome precum durerile abdominale, balonarea, iritabilitatea și schimbările de dispoziție. Specialiștii avertizează însă că eficiența lor depinde de ingrediente și, mai ales, de dozele folosite, scrie NY Post.

Produsele fac parte din categoria băuturilor funcționale, care conțin vitamine, minerale, plante sau alte substanțe prezentate ca având beneficii suplimentare față de simpla hidratare.

Unele companii comercializează formule diferite pentru fiecare etapă a ciclului menstrual. The Cycle, de exemplu, propune o băutură pentru săptămâna dinaintea menstruației și alta pentru zilele în care aceasta se manifestă. Pink Stork vinde un ceai destinat simptomelor premenstruale, iar Jovia oferă amestecuri separate pentru faza menstruală, foliculară și luteală.

Mixhers comercializează o pudră care se dizolvă în apă și care ar urma să reducă durerile, balonarea și schimbările de dispoziție. Compania are și o variantă mai concentrată, destinată persoanelor care se confruntă cu crampe puternice, flux menstrual abundent sau iritabilitate.

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Dovezi pentru mielărea, ghimbir și roiniță

Dieteticianul Janelle Connell susține că trei ingrediente întâlnite în asemenea produse au în spate unele dovezi clinice: fructele de mielărea – o plantă medicinală cunoscută și ca Vitex agnus-castus, ghimbirul și roinița. Mielăreaua ar putea reduce anumite simptome ale sindromului premenstrual, printre care sensibilitatea sânilor, durerile de cap, iritabilitatea și schimbările de dispoziție.

Ghimbirul are proprietăți antiinflamatoare și poate contribui la diminuarea crampelor, a grețurilor și a balonării. Unele cercetări au indicat că ar putea reduce durerile menstruale, dar rezultatele nu înseamnă că poate înlocui automat medicamentele recomandate de medic.

Roinița ar putea influența starea de spirit prin mecanisme asociate acidului gama-aminobutiric, un neurotransmițător implicat în reglarea calmului și a anxietății. Studiile disponibile sugerează posibile beneficii asupra simptomelor psihologice și sociale asociate sindromului premenstrual.

Alte plante, precum mușețelul, feniculul, scorțișoara și turmericul, prezintă un anumit potențial în reducerea inflamației, crampelor sau schimbărilor de dispoziție. Dovezile sunt însă limitate.

Dong quai, bujorul alb, lemnul-dulce și ginsengul siberian sunt folosite de multă vreme în remediile tradiționale pentru sănătatea femeilor. Eficiența lor împotriva simptomelor premenstruale nu a fost însă confirmată prin suficiente studii clinice moderne de bună calitate.

Dozele pot fi prea mici

Chiar și în cazul ingredientelor pentru care există dovezi, cantitatea dintr-o băutură poate fi insuficientă. Medicul ginecolog Sheryl A. Ross avertizează că dozele sunt adesea mai mici decât cele utilizate în cercetările care au identificat efecte favorabile. O cantitate redusă de ghimbir sau magneziu poate suna convingător pe etichetă, dar nu garantează un efect comparabil cu cel observat în studii.

Specialiștii recomandă prudență și în cazul produselor care menționează numai un „amestec brevetat”, fără să precizeze separat cantitatea fiecărui ingredient. Consumatorul nu poate ști astfel dacă doza este eficientă sau dacă riscă să se suprapună cu alte suplimente.

„Natural” nu înseamnă lipsit de riscuri

Majoritatea ingredientelor sunt probabil sigure pentru adulții sănătoși, dar plantele pot produce efecte adverse sau interacțiuni medicamentoase. Dong quai conține compuși care pot reduce coagularea sângelui și ar putea agrava sângerarea.

Unele produse conțin fier. Acesta poate fi necesar persoanelor cu deficit confirmat, dar administrarea fără indicație poate provoca constipație și tulburări digestive.

Mielăreaua, lemnul-dulce și ginsengul pot influența mecanisme hormonale. Persoanele care urmează tratamente hormonale sau au afecțiuni sensibile la hormoni ar trebui să discute cu medicul înainte de a folosi asemenea produse.

Băuturile pot fi încercate pentru simptome ușoare, dar nu reprezintă un tratament miraculos. Mișcarea regulată, somnul suficient, gestionarea stresului și o alimentație echilibrată rămân măsurile de bază. Durerile puternice, sângerarea abundentă sau simptomele care afectează activitățile zilnice necesită o evaluare medicală, deoarece pot ascunde o afecțiune care trebuie tratată.