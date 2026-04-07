După valul „protein maxxing”, rețelele sociale promovează în 2026 o nouă obsesie alimentară: consumul cât mai mare de fibre, prezentat ca soluție pentru sănătatea intestinală și controlul apetitului. Specialiștii atrag însă atenția că această abordare poate deveni rapid problematică, transmite MEDIAFAX.

Conceptul de „fiber maxxing” a câștigat teren în special pe platformele sociale, unde influenceri din zona de wellness promovează mese bogate în semințe de chia, ovăz sau alte alimente cu conținut ridicat de fibre. Promisiunea este simplă: digestie mai bună și senzație de sațietate mai lungă. Trendul a fost preluat rapid și de industrie. Companii precum PepsiCo, Nestlé sau branduri mai noi, cum este Olipop, pun tot mai mult accent pe conținutul de fibre al produselor, potrivit Science Alert.

Interes în creștere în rândul tinerilor

Datele arată că tendința este susținută în special de generațiile tinere. Aproape jumătate dintre consumatorii americani încearcă să crească aportul de proteine, iar interesul se extinde acum și către fibre. Potrivit GlobalData Londra, 40% dintre tinerii din Generația Z și 45% dintre cei din generația Millennial spun că vor să își îmbunătățească sănătatea intestinală.

Ce spun specialiștii

Nutriționiștii recunosc că fibrele au fost mult timp neglijate în alimentația modernă. Samantha Snashall, dieteticiană la Universitatea de Stat din Ohio, spune că acestea au fost „destul de subestimate”, iar Andrea Glenn, profesor de nutriție la Universitatea din New York, descrie trendul drept unul „destul de blând față de alte tendințe existente”.

Cu toate acestea, avertismentele sunt clare. Arch Mainous, profesor la Universitatea din Florida, explică riscul exagerării: „Dacă spui că una e bună, cinci sunt mai bune? Nu sunt chiar de acord cu asta”.

Schimbările bruște pot provoca probleme digestive

Creșterea rapidă a consumului de fibre poate duce la disconfort digestiv. „Sistemul tău gastrointestinal va avea o reacție puternică” dacă trecerea este bruscă, avertizează Snashall, care recomandă introducerea treptată a acestor alimente în dietă.

Andrea Glenn subliniază că suplimentele sau produsele procesate nu pot înlocui sursele naturale. Fasolea, fructele, legumele, nucile și cerealele integrale rămân cele mai bune opțiuni. Aportul zilnic recomandat este de 25–38 de grame de fibre, în funcție de vârstă și sex.

Fără soluții miraculoase

Specialiștii atrag atenția că niciun nutrient nu poate rezolva singur problemele de sănătate. Produsele procesate etichetate drept „bogate în fibre” nu garantează beneficii reale. În plus, mulți influenceri care promovează aceste tendințe nu au pregătire în domeniu și pot avea interese comerciale.

Recomandarea rămâne una de bază: orice schimbare semnificativă în dietă ar trebui discutată cu medicul.