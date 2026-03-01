Mulți oameni care încearcă să slăbească sau să urmeze perioade de post se confruntă cu o problemă generală. Este acea poftă intensă și aproape obsesivă de mâncare. Este în general poftă de dulce sau de calorii dense. Un articol recent de pe Heute.at analizează de ce apare această senzație și oferă strategii eficiente pentru a o gestiona fără să te simți frustrat sau înfometat constant.

Pofta intensă nu este pur și simplu „lipsă de voință”, ci un semnal biologic complex. Când organismul percepe o restricție de energie, cum se întâmplă în post sau dietă, hormonii responsabili de reglarea foamei (cum ar fi grelina) pot crește temporar. În același timp, nivelurile de glucoză din sânge scad, ceea ce stimulează creierul să ceară alimente care furnizează rapid energie. De obicei zaharuri și carbohidrați simpli. Mai mult, factorii psihologici contribuie la intensificarea poftei. Stresul, oboseala sau plictiseala fac ca dorința de mâncare să fie resimțită mai puternic decât necesarul real al organismului.

Strategii care funcționează

Experții recomandă abordări practice și blânde pentru a gestiona pofta, fără a te simți înfrânt sau frustrat:

Consumă alimente cu efect de sațietate ridicat

Alegerea alimentelor care îți dau o senzație de plenitudine pentru mai mult timp este cheia pentru a reduce poftele. Acestea includ proteine slabe (ouă, iaurt grecesc, pui, pește), legume bogate în fibre, grăsimi sănătoase (nuci, semințe, avocado) sau cereale integrale. Fibrele și proteinele încetinesc digestia și mențin nivelul glicemiei stabil, ceea ce reduce episoadele de foame intensă.

Hidratarea nu e negociabilă

Foamea și setea pot fi ușor confundate de creier. Un pahar mare de apă înainte de masă poate reduce senzația de foame falsă.

Cafeaua sau ceaiul pot ajuta temporar

Un booster temporar de energie dintr-o cafea neîndulcită sau un ceai verde poate atenua senzația de foame. Antioxidanții și cofeina pot da un mic impuls care să reducă pofta, cel puțin pe moment.

Cum să gestionezi factorii psihologici

Stresul și oboseala pot stimula pofta de „ceva dulce sau gustos”. Tehnicile simple de respirație sau scurte pauze de relaxare – de exemplu, 5 minute de meditație sau respirație profundă – pot reduce nevoia de „comfort eating”.

Efecte hormonale și ritm circadian

Corpul uman nu este un calculator perfect, dar răspunsul său la senzația de foame este strâns legat de hormoni precum leptina și grelina, care reglează foamea și senzația de plenitudine. Când postești sau reduci semnificativ caloriile, grelina poate crește. Însă acest efect poate fi gestionat prin mese mai bogate în fibre și proteine și prin menținerea unui program regulat de somn, deoarece privarea de somn crește pofta de alimente bogate în calorii.

Greșeli frecvente

Alte tactici, care pot părea utile, dar nu funcționează pe termen lung:

Renunțarea la câte o masă – deși pare o metodă pentru reducerea caloriilor, poate intensifica pofta mai târziu în zi.

Evitarea completă a carbohidraților – carbohidrații complecși (cum sunt cei din legume și cereale integrale) pot fi parte dintr-o dietă echilibrată care reduce poftele.

Pofta puternică de mâncare nu este un semn că „ai cedat” sau că nu ai suficientă disciplină. Este un răspuns biologic normal la schimbările din alimentație, dar care poate fi gestionat inteligent. Prin combinarea unei diete echilibrate, a unei hidratări adecvate și a tehnicilor de mindfulness, poți să treci prin perioade de post sau restricție calorică fără frustrare și fără senzația constantă de foame.

Transformarea modului în care înțelegi foamea – de la un simplu impuls la un proces biologic controlabil – este esențială pentru succes pe termen lung, fie că e vorba de slăbit, de post intenționat sau de un stil de viață sănătos pe termen lung.