Zmeura este unul dintre cele mai delicate fructe și, chiar dacă este păstrată corect, rezistă de obicei doar câteva zile înainte să înceapă să se înmoaie sau să mucegăiască. Totuși, specialiștii spun că foarte mulți oameni fac aceeași greșeală atunci când o depozitează în frigider: o pun direct în sertarul pentru legume.

Potrivit experților de la Driscoll’s, unul dintre cei mai mari producători de fructe de pădure din lume, zmeura ar trebui păstrată într-o altă zonă a frigiderului pentru a rezista mai bine, potrivit eatingwell.

Unde trebuie păstrată zmeura în frigider

Frances Dillard, director global de comunicare al companiei Driscoll’s, spune că zmeura ar trebui păstrată mai aproape de partea din față a frigiderului, nu în spate și nici în sertarul pentru legume, așa cum fac multe persoane.

Specialista explică faptul că locul în care sunt depozitate fructele poate influența foarte mult cât timp își păstrează prospețimea și textura.

În mod ideal, zmeura ar trebui ținută la temperaturi cuprinse între aproximativ 0 și 1 grad Celsius, într-o zonă bine ventilată a frigiderului.

Potrivit acesteia, sertarul pentru legume are adesea mai multă umiditate, iar acest lucru poate accelera alterarea fructelor.

„În sertar poate fi mai multă umezeală, ceea ce poate face ca fructele să se strice mai repede”, explică Frances Dillard.

În plus, partea din spate a frigiderului este de obicei cea mai rece zonă, iar temperaturile foarte scăzute pot afecta textura fragilă a fructelor și le pot face să se înmoaie mai repede după ce sunt scoase la temperatura camerei.

Nu spăla zmeura înainte de depozitare

Un alt sfat important: zmeura nu ar trebui spălată imediat după cumpărare.

Deși pe rețelele sociale sunt populare videoclipurile în care fructele sunt spălate și transferate în recipiente estetice pentru frigider, specialiștii spun că acest obicei reduce durata de păstrare.

„Spălarea înainte de depozitare adaugă umezeală, iar zmeura este extrem de delicată”, spune Frances Dillard.

Recomandarea este ca fructele să fie clătite cu apă rece doar înainte de consum sau înainte de a fi folosite în rețete.

Recipientul original contează

Specialiștii recomandă păstrarea zmeurei în ambalajul original, deoarece caserolele perforate sunt concepute special pentru circulația aerului și reducerea excesului de umiditate.

Înainte de cumpărare, este bine să alegi caserole cu fructe:

uscate

ferme

intens colorate

fără pete sau urme de mucegai

Cât rezistă zmeura în frigider

Chiar și în condiții ideale, zmeura are o durată de viață destul de scurtă în frigider.

Potrivit specialiștilor de la Driscoll’s, fructele își păstrează prospețimea aproximativ două zile, motiv pentru care este recomandat să fie consumate cât mai repede după cumpărare.

Pentru cea mai bună experiență de gust, reprezentanții companiei recomandă ca zmeura să fie scoasă din frigider cu puțin timp înainte de consum.

„Pentru cel mai bun gust, lăsați fructele să ajungă la temperatura camerei înainte de servire. Acest lucru ajută la evidențierea dulceaței naturale”, explică Frances Dillard.

Cum congelezi corect zmeura

Dacă vrei să păstrezi zmeura mai mult timp, congelarea este cea mai bună soluție.

În acest caz, fructele trebuie mai întâi spălate și uscate delicat.

Specialiștii recomandă:

Spală zmeura cu apă rece. Tamponează fructele cu grijă pentru a elimina excesul de apă. Așază-le într-un singur strat pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Pune tava în congelator până când fructele devin complet tari. Transferă apoi zmeura într-o pungă sau un recipient pentru congelator.

Zmeura congelată poate rezista chiar și 12–18 luni și este ideală pentru smoothie-uri, deserturi sau copt.