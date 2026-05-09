Avocado și nucile sunt considerate „superalimente” datorită conținutului bogat de grăsimi sănătoase, antioxidanți și nutrienți asociați cu funcția cognitivă. Totuși, studiile arată că cele două alimente acționează diferit asupra creierului, iar nucile par să aibă un avantaj când vine vorba despre prevenirea declinului cognitiv și reducerea inflamației cerebrale.

Specialiștii spun însă că nu există un câștigător absolut. Consumul constant este mai important decât alegerea unui singur aliment.

Cum ajută avocado creierul

Avocado este bogat în grăsimi mononesaturate, fibre și luteină, un carotenoid care se acumulează în țesutul cerebral și care a fost asociat cu o memorie mai bună, viteză crescută de procesare a informației și atenție mai bună.

„Avocado oferă grăsimi mononesaturate, fibre și, mai ales, luteină, un compus legat de îmbunătățirea memoriei și a atenției”, a explicat dieteticianul Taiyyibah Moughal.

În plus, avocado conține în mod natural glutation, considerat unul dintre cei mai importanți antioxidanți ai organismului. Acesta poate proteja celulele creierului împotriva stresului oxidativ și a radicalilor liberi.

Un studiu realizat pe adulți cu suprapondere și obezitate a arătat că persoanele care au consumat zilnic câte un avocado timp de trei luni au avut niveluri mai mari de luteină și îmbunătățiri ale atenției.

Nucile reduc inflamația și pot proteja memoria

Nucile au una dintre cele mai solide baze științifice în ceea ce privește sănătatea cognitivă, mai ales odată cu înaintarea în vârstă.

Acestea conțin acid alfa-linolenic, grăsimi polinesaturate, polifenoli și alți antioxidanți care contribuie la reducerea inflamației și a stresului oxidativ, doi factori implicați în declinul cognitiv.

Cercetările au asociat consumul regulat de nuci cu o memorie mai bună, coordonare îmbunătățită și un risc mai mic de demență, accident vascular cerebral sau boala Parkinson.

„Din perspectiva studiilor clinice, nucile au cele mai consistente dovezi privind protecția împotriva îmbătrânirii cognitive și reducerea neuroinflamației”, a spus Taiyyibah Moughal.

Care este alegerea mai bună

Dieteticiana Karen Todd spune că avocado rămâne valoros datorită combinației de grăsimi sănătoase, folat, luteină și glutation, care susțin structura creierului, circulația sanguină și apărarea antioxidantă.

Specialiștii subliniază că cele două alimente nu ar trebui puse într-o competiție directă.

„Nucile vin cu dovezi solide din cercetare, iar avocado aduce o diversitate importantă de nutrienți”, a explicat Todd.

Cât ar trebui consumat

Cantitățile folosite în studii sunt ușor de integrat într-o alimentație obișnuită.

Pentru nuci, recomandarea este de aproximativ o mână mică pe zi, adică între 30 și 60 de grame.

În cazul avocado, studiile sugerează că un avocado pe zi poate crește nivelul de luteină și poate îmbunătăți atenția și memoria în aproximativ trei luni. Totuși, pentru majoritatea oamenilor, chiar și jumătate de avocado pe zi oferă o cantitate semnificativă de nutrienți benefici pentru creier.

Nutriționiștii spun că efectele apar în timp și depind mai ales de consecvență. Alegerea alimentului pe care îl poți consuma regulat contează mai mult decât încercarea de a găsi un „superaliment perfect”.