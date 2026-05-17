Dacă intri dimineața într-o cafenea din Madrid sau te oprești la o tonetă stradală din Barcelona, mirosul de aluat prăjit te va duce instantaneu cu gândul la gogoșăriile de acasă. Pentru spanioli, nu există ritual de weekend sau dimineață de răsfăț mai simplu decât o porție de astfel de bunătăți din aluat cald, crocant, scufundat într-o ciocolată caldă atât de densă încât lingurița aproape că stă singură în picioare. Un street food dulce și delicios.

Deși toată lumea din afara Spaniei a auzit de churros, realitatea acestui tip de desert este puțin mai complexă, iar cei care se opresc pentru un astfel de mic dejun sau desert se împart în două categorii: cei care preferă churros și cei care aleg porras. Ambele sunt variantele spaniole ale gogoșilor noastre, dar texturile și secretele lor de preparare le fac unice.

Cum se zice că au apărut churros/ Surprinzător, la munte nu în mijlocul orașului

Originea acestor „gogoși” lunguiețe este încă intens dezbătută. O legendă populară spune că rețeta a fost inventată de păstorii spanioli din zonele montane. Cum petreceau luni de zile pe dealuri și nu aveau acces la pâine proaspătă, ei preparau un aluat simplu din făină, apă și sare, pe care îl prăjeau la foc deschis. Forma striațiunilor amintea de coarnele oilor din rasa Navarra Churra, de unde și numele de „churros”.

O altă ipoteză sugerează că marinarii portughezi au adus tehnica din China, unde se consumă youtiao (fâșii de aluat prăjit, sărate), iar spaniolii au transformat preparatul într-un desert, adăugând zahăr și ciocolată.

Churros vs. porras. Care este diferența

Deși se prăjesc în aceeași tigaie uriașă cu ulei încins și seamănă ca gust, cele două vedete ale street food-ului spaniol sunt fundamental diferite prin modul în care se prepară aluatul, dar și prin formă sau temperatura de gătire.

Churros clasici și crocanți

Churros sunt cei mai cunoscuți în întreaga lume. Se fac dintr-un aluat opărit (asemănător cu cel de eclere, dar fără ouă), format doar din apă clocotită, făină și sare. Aluatul este dens și se trece printr-o formă stelată, rezultând bastonașe subțiri care, odată prăjite, devin extrem de crocante la exterior și compacte la interior. În mare parte din Spania, aceștia se servesc în formă de laț sau „nod”, fiind preferați de cei care adoră textura de „crănțănit”.

Porras, gogoșile lungi și aerate

Acestea chiar seamănă cu gogoșile românești. Porras sunt mai lungi, mai groase și mult mai pufoase decât churros. Diferența esențială stă în aluat: pe lângă apă și făină, aluatul de porras conține drojdie și o cantitate mai mare de apă. Acest aluat are nevoie de un timp de odihnă pentru a dopsi. Atunci când ajunge în uleiul încins, aluatul se umflă spectaculos, creând un interior plin de bule de aer și o textură spongioasă, exact ca la gogoșile noastre tradiționale.

Se servesc alături de o ceașcă de ciocolată

În timp ce în afara Spaniei churros sunt de obicei tăvăliți prin zahăr pudră ca și la noi gogoșile, spaniolii îi preferă simpli, scoși direct din ulei, într-un cornet de hârtie care să absoarbă surplusul de ulei. Dulceața vine din cana de ciocolată caldă, neagră și foarte densă care ți se servește alături de celebrele gogoși. Ritualul cere să înmoi bastonașul de aluat în ciocolată.

De unde cumperi acest street food în Spania

Spania este împânzită de „churrerías”, localuri sau tonete specializate exclusiv în aceste delicii. Maestru churrero toarnă aluatul în spirală în bazine de ulei, folosind bețe lungi de lemn pentru a o manevra, apoi când produsul este gata îl taie cu foarfeca în bucăți perfecte.

În diminețile de weekend în majoritatea parcurilor, piețelor centrale sau a plajelor localurile sau tonetele de churros funcționează la foc continuu, împrăștiind mirosul apetisant al aluatului prăjit. Și nu există familie care să treacă prin apropiere și să nu se oprească pentru o gustare care amintește de copilărie.