Cel mai mare grup de food service din România, Sphera Franchise Group, pregătește intrarea pe piața locală a brandului de restaurante wagamama, primul restaurant urmând să fie deschis în București la sfârșitul anului 2026 sau la începutul lui 2027, potrivit Profit.ro.

Compania, care operează în România brandurile KFC, Pizza Hut și Taco Bell, spune că proiectul se află în etapa de pregătire, fiind analizate aspecte precum lanțul de aprovizionare, organizarea operațională și recrutarea echipei.

Potrivit publicației citate, prima unitate va fi amenajată într-un centru comercial din Capitală, iar după lansare compania va evalua oportunitatea extinderii și în alte orașe mari din România.

Extinderea va depinde de răspunsul pieței

CEO-ul Sphera Franchise Group, Călin Ionescu, a declarat pentru Profit.ro că obiectivul este dezvoltarea brandului într-un ritm sustenabil, fără o țintă prestabilită privind numărul de restaurante.

Compania ia în calcul, pe termen mediu, atât spații din centre comerciale, cât și locații stradale, în funcție de caracteristicile fiecărei piețe și de comportamentul consumatorilor.

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Reprezentanții grupului consideră că interesul românilor pentru bucătăria asiatică este în creștere și că piața locală oferă încă oportunități pentru concepte diferențiate din segmentul fast-casual.

Ce se întâmplă cu The Habit Burger Grill

Întrebată dacă intenționează să aducă în România și The Habit Burger Grill, brand aflat în portofoliul grupului american Yum! Brands, conducerea Sphera a precizat că, în prezent, nu există astfel de planuri.

Compania susține că lansarea unui nou brand presupune o analiză atentă a pieței, a preferințelor consumatorilor și a sustenabilității investiției, iar în această perioadă prioritățile sunt implementarea wagamama și dezvoltarea celorlalte branduri din portofoliu.

Sphera Franchise Group operează în prezent restaurante KFC, Pizza Hut și Taco Bell în România, KFC în Republica Moldova, precum și KFC și Cioccolatitaliani în Italia. Recent, grupul și-a extins portofoliul prin preluarea francizei Hard Rock Cafe.