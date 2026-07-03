Sute de pești morți au ieșit la suprafață, vineri, în Lacul Corbu din județul Constanța. Administratorul bălții, Marin Cornel, a declarat pentru Info Sud-Est și G4Media că de vină ar fi compania de apă RAJA, care ar deversa ape menajere în lac atunci când sunt ploi torențiale, cum s-a întâmplat în ultimele zile, în zona respectivă. Citește mai multge pe G4Media.