Experții Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au depistat un caz de falsificare a datelor din sistemul de trasabilitate a animalelor și au aplicat sancțiuni majore, după ce au constatat că 75 de capete de ovine se află fizic într-o exploatație din județul Cluj, deși în baza de date electronică figurează oficial ca fiind ucise într-un focar din județul Tulcea.

„Experţii ANSVSA au depistat un caz flagrant de falsificare a datelor în sistemul de trasabilitate a animalelor, cu repercusiuni deosebit de grave, mai ales în contextul gestionării profesioniste, împreună cu partenerii europeni, a situaţiei Pestei Micilor Rumegătoare. Măsurile dispuse sunt ferme: retragerea dreptului de operare, sesizare penală, continuarea şi extinderea verificărilor în sistem şi în mod evident izolarea şi sechestrarea animalelor în cauză, în vederea testării şi expertizării acestora”, se arată într-un comunicat al Autorităţii transmis, vineri, AGERPRES.

ANSVSA: Falsificarea datelor pune în pericol sănătatea animalelor și eforturile de combatere a bolilor

Potrivit ANSVSA, falsificarea datelor din sistemul de trasabilitate și menținerea în circulație a unor animale care figurează ca fiind eliminate în focare de boală reprezintă o încălcare gravă a legii.

Instituția subliniază că astfel de acțiuni pun în pericol direct statutul de sănătate al animalelor la nivel național și eforturile de combatere a epizootiilor.

„Să înregistrezi electronic uciderea unor animale, să primeşti despăgubiri pentru ele, dar să le ţii fizic în viaţă şi să le muţi în alt capăt al ţării este o tentativă clară de fraudă care sabotează siguranţa alimentară şi eforturile statului român de a eradica o boală ce împiedică exporturile la nivel naţional. Vom aplica cele mai dure sancţiuni administrative, vom retrage drepturile de operare în sistem şi vom sesiza imediat organele de urmărire penală pentru fals, uz de fals şi zădărnicirea combaterii bolilor. Lucrurile nu pot continua astfel”, a declarat preşedintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, citat în comunicat.

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A fost dispusă o anchetă extinsă

Președintele ANSVSA a dispus de urgență o anchetă extinsă în acest caz.

O echipă de control verifică întreaga trasabilitate a mișcărilor acestor animale, precum și implicarea operatorilor economici și a medicilor veterinari împuterniciți care au introdus datele respective în sistem.