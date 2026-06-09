O serie de investigații jurnalistice și anchete judiciare de amploare scot la iveală o realitate sumbră din sudul Italiei. Mii de muncitori migranți care asigură forța de muncă în agricultură sunt supuși unei exploatări crunte, caracterizate prin zile de lucru extenuante, remunerații derizorii și condiții de trai inumane, relatează Mediafax.

Conform datelor publicate de Il Post, în fermele din regiunea Basilicata lucrează aproximativ 20.000 de muncitori sezonieri la recoltarea fructelor și legumelor. Estimările realizate de sindicatul Flai-CGIL sunt alarmante: aproape jumătate dintre acești lucrători riscă să devină victime ale exploatării prin intermediul rețelelor de „caporali”, intermediari ilegali care recrutează forța de muncă și controlează autoritar accesul la locurile de muncă.

Tragediile care au declanșat anchetele

Fenomenul sclaviei moderne din peninsulă a revenit în atenția publică în urma unor evenimente dramatice. Investigațiile autorităților au fost accelerate după un grav accident rutier petrecut în octombrie 2025, când un microbuz ticsit cu muncitori migranți s-a ciocnit cu un camion. Accidentul s-a soldat cu patru morți și șase răniți grav.

Ulterior, anchetele legate de moartea celor patru muncitori agricoli au scos la iveală detalii cutremurătoare. Procurorii susțin că victimele își pierduseră de fapt viața într-un incendiu izbucnit în acel microbuz din Calabria, existând indicii clare că aceștia au fost uciși deoarece au încercat să se opună condițiilor de exploatare și să ceară contracte legale de muncă.

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În urma acestor constatări, procurorii din Potenza au dispus arestarea mai multor intermediari și au demarat controale stricte la numeroase exploatații agricole din zonă.

Pretinse datorii și violențe țin migranții în teroare psihologică

Mărturiile adunate de presa italiană descriu un sistem de recrutare necruțător, bazat pe vulnerabilitatea migranților, în special a celor veniți din India:

Taxe de sclavie: Pentru a obține o șansă de a lucra în Italia, mulți muncitori au plătit rețelelor de traficanți sume uriașe, de până la 13.000 de euro.

Sechestrarea actelor: Odată ajunși la destinație, imigranților le-au fost confiscate documentele de identitate, fiind lăsați complet la bunul plac al angajatorilor.

Muncă până la epuizare: Lucrătorii erau obligați să muncească în jur de 12 ore pe zi, fiind plătiți cu doar 40-45 de euro pe zi (o sumă mult sub tarifele legale).

Condiții mizere și constrângere: Victimelor le erau reținute sume importante din salarii pentru transport, chirie sau pentru stingerea datoriilor acumulate înainte de plecare. Aceștia erau cazați în clădiri insalubre, fără utilități de bază.

Procurorii subliniază că victimele au fost supuse unei puternice constrângeri economice și psihologice. Teama paralizantă de a nu-și pierde locul de muncă sau dreptul de ședere în Italia le-a împiedicat pe cele mai multe dintre ele să denunțe abuzurile la poliție.

O problemă sistemică a agriculturii europene

Asociațiile și organizațiile care monitorizează acest fenomen avertizează că lipsa unor controale guvernamentale riguroase și vulnerabilitățile legislative din sistemul de recrutare a străinilor permit menținerea acestor practici ilegale.

Muncitorii ajung să depindă în totalitate de „caporali” nu doar pentru locul de muncă, ci și pentru cazare sau transportul zilnic către câmp. Cazurile investigate în Basilicata pun degetul pe una dintre cele mai mari răni ale agriculturii europene: dependența structurală de forța de muncă migrantă și eșecul autorităților în a le oferi o protecție reală, favorizând astfel apariția unor forme moderne de sclavie chiar în interiorul Uniunii Europene.