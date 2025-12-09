Sunt sandvișuri rapide și ușor de pregătit, care pot fi adaptate după gust. Dacă nu sunt servite imediat, lasă-le să se răcească, pune-le la congelator pentru o oră, apoi împachetează-le pentru a fi încălzite ulterior, ca mic dejun sau gustare, recomandă allrecipes.com.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Rețeta este pentru 12 porții, dar dacă vei găti o singură porție sau două îți va lua și mai puțin timp.

Ingrediente pentru 12 porții

12 chifle

1 lingură de unt

12 ouă mari

12 felii de șuncă (deli ham), încălzite

12 felii de brânză Cheddar (opțional)

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 175°C. Taie chiflele în jumătate și așază-le pe o tavă. Unge cu unt fiecare adâncitură a unei tăvi pentru brioșe cu 12 cupe, apoi sparge câte un ou în fiecare. Sparge gălbenușurile, dacă nu le dorești moi.

Introdu în cuptor atât chiflele, cât și tava cu ouă, pe rafturi separate. Prăjește chiflele până devin aurii, aproximativ 3 minute, apoi scoate-le.

Coace ouăle până se întăresc, 10–15 minute. Scoate apoi ouăle din tavă cu o spatulă și pune câte un ou pe fiecare jumătate de chiflă și adaugă deasupra câte o felie de șuncă și, dacă dorești, o felie de Cheddar.

Servește sandvișurile fierbinți.