Când ne întoarcem de la cumpărături, mai ales în zilele toride de vară, primul impuls este să punem totul la grămadă în frigider. Totuși, conservarea corectă a alimentelor este esențială pentru a preveni intoxicațiile alimentare și pentru a le menține prospețimea. Strategia ideală pornește de la o triere simplă: produse care nu necesită frig, alimente refrigerate și alimente congelate. Eticheta este cel mai bun aliat. Nu aruncați ambalajele originale înainte de a citi instrucțiunile de păstrare.

Importanța menținerii lanțului de frig

Alimentele perishabile trebuie puse la rece imediat ce ați ajuns acasă. Acest gest nu doar că păstrează proprietățile nutritive și gustul, dar este vital pentru siguranța consumatorului.

Bacteriile devin extrem de active la temperatura camerei. Între 5°C și 65°C (zona de pericol), majoritatea microorganismelor patogene se multiplică într-un ritm alarmant. Este important de înțeles că frigul nu distruge bacteriile, ci doar le încetinește sau le oprește dezvoltarea până în momentul gătirii.

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Alimente cu risc crescut în timpul verii: Carnea de pasăre, carnea tocată, peștele proaspăt, preparatele cu ouă crude (maioneze, sosuri), lactatele nepasteurizate și alimentele gata de consum (salate, fructe gata tăiate sau mâncarea gătită).

Ghidul organizării frigiderului (0°C – 5°C)

Pentru a evita ca bacteriile din alimentele crude să treacă în cele gata de consum (proces numit contaminare încrucișată), fiecare produs are un loc bine stabilit în funcție de temperatura internă a aparatului.

Pe raftul superior trebuie așezate întotdeauna alimentele deja gătite și resturile de mâncare ambalate (de exemplu, ciorba sau friptura rămase, depozitate în caserole), precum și recipientele cu conserve deschise care nu au fost utilizate în întregime, dar care au fost transferate în containere curate.

Pe raftul din mijloc se recomandă poziționarea ouălor, a produselor lactate de zi cu zi (cum ar fi laptele, brânza, iaurturile, smântâna) și a mezelurilor sau a cărnurilor maturate, care au nevoie de o temperatură constantă, dar nu la fel de extremă ca produsele crude.

Pe raftul inferior, care este și cea mai rece zonă a frigiderului, se depozitează exclusiv alimentele crude: carnea proaspătă, carnea de pasăre și peștele. Acestea trebuie să fie întotdeauna bine ambalate și separate unele de altele. Tot în această zonă se pun și produsele scoase din congelator pentru decongelare, prevenind astfel riscul ca lichidul scurs din ele să picure și să contamineze alte alimente.

În sertarele speciale de jos se vor păstra întotdeauna fructele și legumele proaspete, acest spațiu fiind conceput pentru a menține umiditatea optimă de care acestea au nevoie pentru a nu se ofili.

Pe rafturile de pe ușa frigiderului, unde temperatura variază cel mai mult din cauza deschiderilor frecvente, se așază băuturile, răcoritoarele, sucurile naturale și produsele destinate unui consum rapid și frecvent.

Sfaturi practice pentru refrigerare

Nu supraîncărcați frigiderul: Aerul rece trebuie să circule liber printre recipiente pentru a menține o temperatură constantă.

Aplicați regula „FIFO” ( First in, First out ): Ceea ce intră primul, iese primul. Puneți produsele nou cumpărate în spate și aduceți în față alimentele care au termenul de valabilitate mai scurt.

Atenție la decongelare: Decongelați întotdeauna carnea în raftul de jos, într-un vas acoperit, pentru a evita ca lichidul scurs să picure pe alte alimente.

Reguli de aur pentru congelator

Congelarea rapidă este cea mai sigură. Pentru a obține cele mai bune rezultate, ambalați alimentele în porții mici. Acest lucru grăbește procesul de înghețare și vă ajută să decongelați doar cantitatea de care aveți nevoie.

Ambalarea corectă: Folosiți pungi speciale de congelator de unică folosință și scoateți cât mai mult aer din ele. Lăsați un mic spațiu liber în recipient, deoarece alimentele își măresc volumul când îngheață.

Etichetarea: Notați data congelării pe ambalaj pentru a ști exact ce trebuie consumat mai repede.

Fără alimente calde: Dacă doriți să congelați mâncare gătită, lăsați-o să se răcească complet la temperatura camerei înainte de a o introduce în aparat. Altfel, veți crește temperatura internă a congelatorului, punând în pericol restul pachetelor.

Nu recongelați niciodată un aliment care a fost deja decongelat!

Semnificația stelelor congelatorului

1 stea (-6°C): Păstrează alimentele doar pentru câteva ore.

2 stele (-12°C): Permite conservarea alimentelor până la 3 zile.

3 stele (-18°C): Alimentele pot fi păstrate în siguranță timp de câteva luni.

4 stele (-24°C): Congelare ultra-rapidă, ideală pentru stocare pe termen lung.

Alimentele care se păstrează la temperatura camerei

Produsele care nu necesită refrigerare (conservele sigilate, uleiul, pastele, unele legume) trebuie depozitate într-un loc uscat, răcoros și ferit de lumina directă a soarelui.

Aplicați și aici principiul „FIFO”, reorganizând periodic cămara sau dulapurile pentru a consuma mai întâi produsele cu scadență apropiată.

Foarte important: În momentul în care ați deschis o conservă sau un produs ambalat și nu l-ați consumat în întregime, transferați imediat conținutul rămas într-un recipient cu capac ermetic și puneți-l la frigider.