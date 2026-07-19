Mulți oameni folosesc oțet, bicarbonat de sodiu sau produse speciale pentru a curăța fructele și legumele, în speranța că astfel elimină mai bine bacteriile și impuritățile. Specialiștii în siguranța alimentară spun însă că cea mai eficientă metodă este și cea mai simplă: spălarea sub jet de apă rece de la robinet.

Potrivit recomandărilor Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), apa de la robinet poate elimina până la 99% dintre bacteriile aflate pe suprafața fructelor și legumelor și este mai eficientă decât săpunul, oțetul sau soluțiile comerciale de curățare.

Apa simplă oferă cele mai bune rezultate

Un specialist în știința alimentelor de la Universitatea Rutgers, citat de publicația Real Simple, explică faptul că majoritatea fructelor și legumelor ajung în magazine fără agenți patogeni periculoși.

În plus, un studiu care a comparat eficiența apei de la robinet cu cea a oțetului și a produselor comerciale de curățare a arătat că simpla clătire sub jet de apă este cea mai eficientă în îndepărtarea bacteriilor precum E. coli, Listeria și Salmonella. FDA recomandă evitarea folosirii săpunului sau a detergentului pentru spălarea produselor proaspete, deoarece acestea pot lăsa reziduuri care nu sunt destinate consumului.

- articolul continuă mai jos -

Clătirea este mai eficientă decât înmuierea

Experții recomandă ca fructele și legumele să fie spălate sub jet de apă, nu lăsate în apă pentru perioade lungi. Prin clătire, murdăria și microorganismele sunt îndepărtate imediat, în loc să rămână în apa în care produsele sunt ținute la înmuiat.

În cazul legumelor foarte murdare, cum este prazul, acestea pot fi înmuiate pentru scurt timp pentru a desprinde pământul, însă ulterior trebuie clătite timp de aproximativ un minut sub apă rece. Specialiștii recomandă și frecarea ușoară cu mâinile în timpul spălării pentru a elimina mai eficient impuritățile.

Merele, cartofii sau morcovii pot fi curățați mai bine cu ajutorul unei perii speciale pentru legume. Aceasta ajută la îndepărtarea nisipului și a murdăriei rămase pe coajă, fără a fi nevoie de alte produse de curățare.

Fructele de pădure se spală doar înainte de consum

În cazul afinelor, zmeurei, murelor sau căpșunilor, experții recomandă să fie depozitate nespălate în frigider. Spălarea lor imediat după cumpărare favorizează apariția mucegaiului și le reduce durata de păstrare. Aceste fructe ar trebui clătite doar înainte de a fi consumate.

Spală și fructele pe care nu le mănânci cu tot cu coajă

Chiar dacă nu consumi coaja, aceasta trebuie curățată înainte de tăiere.

În cazul fructelor precum avocado sau mango, bacteriile și murdăria de pe exterior pot fi transferate pe pulpă în momentul în care cuțitul traversează coaja. O simplă clătire sub apă reduce acest risc.

Mai trebuie spălate legumele din pungi?

Specialiștii spun că legumele și salatele preambalate pe care scrie „spălate” sau „gata pentru consum” nu trebuie spălate din nou. O nouă spălare în chiuveta din bucătărie poate crește riscul de contaminare încrucișată cu bacterii aflate pe suprafețele din jur sau pe ustensile. În cazul acestor produse, recomandarea este să fie consumate conform indicațiilor de pe ambalaj, fără o spălare suplimentară.