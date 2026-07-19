O alimentație bogată în alimente cu efect antiinflamator poate contribui la reducerea inflamației cronice, un proces asociat cu boli precum diabetul, ficatul gras, afecțiunile cardiovasculare sau unele forme de cancer. Salatele sunt una dintre cele mai simple modalități de a combina astfel de ingrediente, iar cercetările arată că unele dintre ele au beneficii deosebite, notează publicația Eating Well.

Inflamația nu este întotdeauna un lucru rău. Inflamația acută este răspunsul normal al organismului la infecții sau leziuni și ajută la vindecare. Problema apare atunci când inflamația persistă o perioadă îndelungată. Stresul, fumatul, sedentarismul și alimentația dezechilibrată pot favoriza această stare.

Iată șapte ingrediente care merită să ajungă mai des în bolul cu salată.

1. Semințele de rodie

Semințele de rodie, cunoscute și sub numele de arile, sunt bogate în flavonoide și alți compuși fenolici cu proprietăți antioxidante și antiinflamatoare. Acestea conțin antocianine, pigmenții care dau culoarea roșie intensă fructului și care contribuie la reducerea inflamației.

Unele studii sugerează că un consum regulat de rodie poate susține sănătatea cardiovasculară și metabolică, deși sunt necesare cercetări suplimentare pentru confirmarea tuturor efectelor.

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2. Uleiul de măsline extravirgin

Un ingredient esențial al dietei mediteraneene, uleiul de măsline extravirgin conține oleocantal, un compus natural cu efecte antiinflamatoare. Specialiștii recomandă înlocuirea sosurilor din comerț cu un dressing simplu, preparat din ulei de măsline și oțet balsamic.

Astfel, salata conține mai puține ingrediente ultraprocesate și mai mulți compuși benefici.

3. Peștele gras

Somonul, macroul sau tonul sunt surse excelente de acizi grași Omega-3. Aceștia pot reduce stresul oxidativ, unul dintre mecanismele implicate în inflamația cronică.

Consumul regulat de pește gras este asociat cu un risc mai mic de boli cardiovasculare și metabolice.

4. Fasolea neagră

Bogată în fibre și proteine vegetale, fasolea neagră este o alegere potrivită pentru salatele consistente. În plus, conține polifenoli, antioxidanți care pot reduce inflamația și stresul oxidativ.

Este o opțiune potrivită și pentru persoanele care urmează o dietă vegetariană.

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5. Nucile

Nucile aduc un aport important de fibre, vitamine, minerale și grăsimi sănătoase. Ele conțin acid alfa-linolenic (ALA), un tip de Omega-3 de origine vegetală, și acționează ca prebiotice, hrănind bacteriile benefice din intestin.

Un microbiom intestinal sănătos este asociat cu un nivel mai redus al inflamației în organism.

6. Varza

Fie că este albă sau roșie, varza este bogată în carotenoizi, compuși care neutralizează radicalii liberi, molecule implicate în procesele inflamatorii.

Un alt avantaj este că se păstrează proaspătă mai mult timp decât multe alte legume, fiind ușor de avut la îndemână pentru salate.

7. Fructele de pădure

Afinele, murele și zmeura sunt considerate unele dintre cele mai bogate surse de antioxidanți. Antocianinele din afine au fost asociate cu reducerea inflamației, iar studiile de laborator sugerează că și murele și zmeura pot contribui la limitarea stresului oxidativ.

Deși sunt necesare cercetări suplimentare pentru a confirma toate beneficiile observate, includerea fructelor de pădure în alimentație este recomandată în cadrul unei diete echilibrate.

Alimentația este doar o parte a soluției

Specialiștii subliniază că niciun aliment nu poate elimina singur inflamația cronică. Efectele cele mai bune apar atunci când o dietă bogată în legume, fructe, pește, nuci și ulei de măsline este asociată cu mișcare regulată, somn suficient, renunțarea la fumat și gestionarea stresului. Chiar și schimbări mici, precum alegerea unor ingrediente mai bogate în antioxidanți pentru salata de zi cu zi, pot contribui la un stil de viață mai sănătos pe termen lung.