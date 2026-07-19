În timp ce multe țări își păstrează tradițiile culinare în jurul preparatelor locale, în Norvegia unul dintre cele mai populare obiceiuri gastronomice are la bază un preparat cu origini mexicane și influențe texane. În fiecare vineri, milioane de norvegieni sărbătoresc „Tacofredag” (Vinerea Taco), un ritual de familie devenit parte din cultura națională, relatează BBC.

Obiceiul a început să prindă rădăcini la sfârșitul anilor 1960, odată cu dezvoltarea industriei petroliere din Marea Nordului. Atunci, numeroși specialiști americani, inclusiv muncitori și consultanți din Texas, au ajuns în Norvegia și au adus cu ei gustul pentru preparatele Tex-Mex.

Un comerciant din Stavanger a început să importe produse dedicate acestei comunități, iar ulterior marile lanțuri de supermarketuri au introdus pe rafturi kituri pentru taco, condimente și sosuri. În câteva decenii, preparatul a trecut de la o curiozitate culinară la un simbol al cinei de vineri.

Taco, un simbol al serii petrecute în familie

Astăzi, taco este unul dintre cele mai consumate preparate din Norvegia. Popularitatea sa este atât de mare încât institutul național de statistică urmărește evoluția prețurilor ingredientelor printr-un „Indice Taco”.

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Pentru multe familii, cina de vineri este una dintre puținele ocazii din săptămână în care toți membrii se reunesc în jurul mesei.

Scriitoarea și jurnalista culinară Helle Øder Valebrokk descrie taco drept „Happy Meal-ul norvegian”, deoarece fiecare își poate pregăti propria combinație, alegând dintre carne, legume, sosuri și brânzeturi.

O versiune diferită de taco-ul mexican

Varianta norvegiană diferă considerabil de rețeta tradițională din Mexic. De regulă, aceasta este preparată cu coji crocante, carne tocată de vită, salată verde, brânză rasă, smântână și salsa.

De-a lungul timpului, rețeta a fost adaptată ingredientelor locale. În nordul țării se folosesc uneori carne de ren sau elan, iar în zonele de coastă apar variante cu somon afumat, cod ori creveți.

La competiția gastronomică Bocuse d’Or, organizată în 2024 la Trondheim, un chef a reinterpretat preparatul folosind pește uscat din Insulele Lofoten, un ingredient tradițional norvegian.

Bucătarii mexicani privesc cu rezerve această tradiție

Nu toată lumea consideră însă că versiunea norvegiană poate fi numită taco.

Chef-ul mexican Montserrat Garza, stabilită de nouă ani în Oslo, spune că a fost surprinsă când a participat pentru prima dată la o cină de Taco Friday. Deși apreciază ideea de a împărți masa cu familia, consideră că ingredientele folosite în Norvegia sunt foarte departe de rețetele mexicane.

Ea spune că salata verde nu ar avea ce căuta într-un taco autentic și că a văzut inclusiv pizza condimentată cu mix pentru taco, lucru pe care îl consideră lipsit de sens.

În schimb, Helle Øder Valebrokk susține că preparatul nu încearcă să copieze bucătăria mexicană, ci reprezintă o adaptare locală, la fel cum multe alte rețete internaționale au fost reinterpretate în funcție de ingredientele și obiceiurile fiecărei țări.