Semințele de chia, in sau cânepă sunt deja bine cunoscute în toată lumea. Dar un alt aliment începe să atragă atenția specialiștilor în nutriție. Se numește sacha inchi și provine din pădurea amazoniană. Este apreciat pentru conținutul ridicat de proteine, acizi grași Omega-3 și antioxidanți.

Cunoscută și sub denumirile de „arahida incașă” sau „arahida de munte”, planta produce un fruct cu o formă neobișnuită, în formă de stea. În interior se găsesc semințele comestibile, folosite de secole în Peru atât ca aliment, cât și în medicina tradițională, arată New York Post.

Unul dintre cele mai bogate alimente în grăsimi sănătoase

Potrivit cercetărilor citate de New York Post, aproximativ jumătate din compoziția semințelor este reprezentată de grăsimi nesaturate. Dintre acestea, între 45% și 50% sunt acizi grași Omega-3.

Acești acizi grași sunt asociați cu numeroase beneficii pentru sănătate. Ei contribuie la menținerea sănătății inimii, pot ajuta la reducerea colesterolului și a tensiunii arteriale și au fost legați de o funcționare mai bună a creierului. De asemenea, Omega-3 poate susține sănătatea ochilor, poate ameliora simptomele artritei și contribuie la reducerea inflamației cronice din organism.

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O sursă completă de proteine vegetale

Un alt motiv pentru care sacha inchi este apreciată este conținutul ridicat de proteine. După extragerea uleiului, materia rămasă conține între 53% și 59% proteine și furnizează toți cei nouă aminoacizi esențiali. Din acest motiv, pudra obținută din semințe este considerată o sursă completă de proteine vegetale, potrivită pentru persoanele care urmează o dietă vegetariană sau vegană.

Bogată în antioxidanți și fibre

Semințele conțin și o cantitate importantă de vitamina E, compuși fenolici și carotenoizi, substanțe cu rol antioxidant. Acestea ajută la combaterea radicalilor liberi, molecule care pot deteriora celulele și sunt implicate în procesul de îmbătrânire și în apariția unor boli cronice.

În plus, sacha inchi furnizează fibre alimentare, calciu și fier, nutrienți importanți pentru digestie, sănătatea oaselor și formarea globulelor roșii. Un studiu citat în articol a identificat nu mai puțin de 315 compuși antioxidanți în aceste semințe.

În Peru, semințele sunt consumate cel mai frecvent prăjite, într-un mod asemănător arahidelor. Astăzi, ele pot fi găsite și sub formă de ulei, unt din semințe, pudră proteică sau incluse în diverse produse alimentare.

Uleiul de sacha inchi este folosit atât în alimentație, cât și în produse cosmetice destinate îngrijirii pielii și părului.

Există și precauții

Deși este considerată sigură pentru majoritatea oamenilor, specialiștii recomandă introducerea treptată în alimentație. Unele studii au raportat cazuri de greață după consumul uleiului de sacha inchi, simptome care au dispărut odată cu utilizarea continuă. Au fost semnalate și reacții alergice, deși acestea sunt rare.

Nutriționiștii subliniază că, în ciuda profilului nutrițional impresionant, niciun aliment nu poate înlocui o dietă variată și echilibrată. Sacha inchi poate reprezenta însă o sursă valoroasă de proteine și grăsimi sănătoase, mai ales pentru persoanele care consumă puține produse de origine animală sau caută alternative vegetale bogate în Omega-3.