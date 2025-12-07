Cartofii sunt vedetele discrete ale sezonului rece. Sunt un ingredient banal, dar decisiv în multe rețete de acasă. Piureul ocupă un loc special pe mesele de sărbători, însă nu orice soi de cartofi oferă textura dorită. Mulți oameni greșesc tocmai la alegerea soiului, iar rezultatul devine fad, lipicios sau uscat. Există însă o recomandare clară din partea bucătarilor profesioniști, iar specialiștii în siguranță alimentară atrag atenția și asupra modului corect de depozitare, arată eatingwell.com.

După un sondaj realizat în rândul chef-ilor, concluzia a fost fermă. Soiul Yukon Gold este cel mai potrivit pentru un piure catifelat și gustos. Sunt o varietate de cartofi cu pulpă galbenă, dezvoltați în Canada în anii ’60, cunoscuți pentru gustul lor ușor untos și textura fină. Acești cartofi au un echilibru ideal între amidon și umiditate, între textura ceroasă și cea făinoasă și oferă o aromă naturală, ușor untoasă, de aceea, bucătarii îi recomandă pentru orice masă festivă. Alegerea lor simplifică procesul și reduce riscul unui piure prea dens.

De ce depozitarea corectă este esențială

Calitatea cartofilor scade rapid dacă nu sunt păstrați corespunzător. Mulți oameni observă pete verzi sau muguri înainte de utilizare. Aceste semne indică prezența unor substanțe naturale numite glicoalcaloizi. Specialiștii avertizează că ingestia lor poate fi riscantă. Zonele verzi și mugurii ar trebui eliminați, însă acest lucru nu reduce complet expunerea. Cea mai sigură soluție este prevenția.

Cartofii trebuie păstrați într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină. Aerul trebuie să circule, dar spațiul nu trebuie să fie rece ca în frigider. Lumina accelerează procesul de înverzire, iar frigul transformă amidonul în zahăr. Gustul se schimbă și textura se deteriorează. Este important și să nu fie depozitați lângă ceapă. Ceapa eliberează gaze care grăbesc alterarea cartofilor. O altă regulă utilă este să nu fie spălați înainte de depozitare. Umiditatea în exces produce mucegai și accelerează degradarea.

Cele mai bune opțiuni pentru depozitare

Un coș metalic cu structură aerisită este considerat ideal. Oferă ventilație și previne acumularea de umiditate. Modelele compacte se potrivesc în majoritatea cămărilor și sunt practice pentru spațiile mici. Forma rotundă permite depozitarea cartofilor mai mari, precum Yukon Gold.

Sunt utili și săculeții din bumbac sau plasă. Materialul respiră, iar găurile permit circulația aerului. Este recomandat ca sacii să nu fie umpluți complet. Spațiul liber reduce riscul de condens și prelungește perioada de prospețime.

Coșurile, cea mai bună opțiune

Pentru cei care organizează riguros cămara, coșurile metalice suprapozabile cu capace din bambus sunt o variantă eficientă. Permit folosirea verticală a spațiului. Într-un coș pot fi depozitați cartofii, iar în altul fructele care nu emit etilenă. Citricele sau rodiile sunt opțiuni sigure în apropierea cartofilor.

Pot fi dolosite pungile din hârtie, dar este necesară perforarea lor, deoarece grebuie să circule aerul. Variantele compostabile sunt practice și ecologice, dar sunt bune pentru cantități mici și pot fi folosite ulterior în gospodărie.

Pentru pivnițe sau cămări spațioase, coșurile pe roți sunt cele mai eficiente. Permit depozitarea multor cartofi fără suprapunere excesivă. Circulația aerului rămâne constantă, iar accesul este ușor. Aceste structuri sunt foarte utile pentru cei care cultivă cartofi acasă.

Alegerea cartofilor potriviți și depozitarea corectă sunt esențiale pentru un piure reușit. Soiul Yukon Gold rămâne recomandarea bucătarilor profesioniști.