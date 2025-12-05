Ziua Mondială a Solului readuce în atenția publică valoarea strategică a terenurilor agricole din România. Data de 5 decembrie are un loc definit în calendarul internațional. FAO și ONU au instituit această zi pentru a sublinia rolul crucial al solului în alimentație, climă și economie. Organizațiile fermierilor, mediul universitar și institutele de cercetare din România se raliază mesajului global; toate subliniază că solul este o resursă națională de interes major.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Specialiștii descriu solul drept unul dintre cele mai valoroase bunuri naturale ale țării. România are un potențial agricol rar în Europa. Acest potențial se erodează însă sub efectul unor presiuni constante. Experții vorbesc despre degradări fizice și chimice. Fenomenul de eroziune se accentuează. Fertilitatea scade în multe regiuni. Schimbările climatice amplifică problemele existente. Urbanizarea necontrolată reduce suprafețele arabile. Lipsa investițiilor în cercetare tehnologică completează tabloul îngrijorător.

Mesajele transmise în această zi merg dincolo de îngrijorare și cer acțiune rapidă și coerentă. Fermierii și cercetătorii afirmă că protejarea solului trebuie tratată ca un obiectiv de stat. Ei insistă că solul nu reprezintă doar o temă agricolă, ci este un element al securității alimentare, o bază pentru stabilitatea economică. Este o garanție pentru competitivitatea pe termen lung.

Reprezentanții agriculturii solicită lansarea unui Program Național pentru Conservarea și Fertilitatea Solului. Programul ar trebui să includă măsuri tehnice și financiare, se arată într-un comunicat de presă trensmis de Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România. Un alt obiectiv este dezvoltarea agriculturii de precizie. Digitalizarea bazelor de date pedologice devine o nevoie urgentă. Investițiile în irigații sunt considerate decisive. Sistemele de drenaj și proiectele de combatere a eroziunii sunt, la rândul lor, esențiale. Institutelor de cercetare li se cere finanțare stabilă. Terenurile cu valoare agronomică ridicată trebuie protejate prin lege. Agricultorii