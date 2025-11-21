Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Sibiu avertizează populația asupra riscurilor asociate sacrificării porcilor în gospodărie, în contextul în care, deși numărul focarelor de Pestă Porcină Africană a scăzut în 2025, boala continuă să reprezinte un pericol pentru județ. „Se impune avertizarea din nou a tuturor cetățenilor cu privire la evoluția acestei boli și a măsurilor de prevenire”, se arată într-un comunicat remis presei.

Potrivit instituției, perioada dinaintea sărbătorilor de iarnă aduce, ca în fiecare an, sacrificarea tradițională a porcilor crescuți în gospodării. În acest context, proprietarii sunt obligați să solicite de urgență medicul veterinar atunci când observă modificărea stării de sănătate a animalului: lipsa poftei de mâncare, pete violacee pe piele, vărsături sau diaree cu sânge. „Medicul veterinar prezent în urma solicitării va stabili măsurile legale impuse de legislație”, se arată în document.

DSVSA subliniază că și după sacrificare, orice modificare la nivelul organelor – splină mărită, ficat cu pete hemoragice, lichide în cavitățile interne – trebuie raportată imediat. Chiar și dacă animalul nu prezintă semne de boală, proprietarul este obligat să solicite examinarea cărnii pentru diagnosticul de Trichineloză, o boală parazitară gravă transmisă la om prin consumul de carne infestată și insuficient preparată termic.

„Trichineloza este o boală cu impact major, transmisă de la animale la om”, se arată în comunicatul remis presei, instituția amintind că parazitul poate proveni din porc, mistreț sau alte animale sălbatice. La oameni, boala provoacă febră ridicată, tulburări digestive și dureri musculare însoțite de inflamația feței, cunoscută popular ca „boala capetelor umflate”.

Examinări până la Crăciun

Examinarea trichineloscopică se efectuează atât în cabinetele medicilor veterinari de liberă practică, cât și în laboratorul DSVSA. În perioada 24 noiembrie – 23 decembrie, laboratorul va asigura permanență și în weekenduri, precum și în ziua de 1 Decembrie. Pentru analiză trebuie depusă o probă de aproximativ 100 g de carne, prelevată strict din mușchii diafragmatici, însoțită de crotalia animalului.

Autoritățile reamintesc că porcul sacrificat în gospodărie poate fi consumat exclusiv în exploatația de origine, fiind interzisă comercializarea cărnii sau a produselor rezultate. În plus, populația este sfătuită să cumpere carne doar din spații autorizate sanitar-veterinar. „Recomandăm evitarea comerțului stradal sau a surselor neautorizate”, se precizează în comunicatul DSVSA Sibiu.

Instituția îi îndeamnă pe cetățeni să raporteze orice neregulă la numerele de telefon și e-mail puse la dispoziție permanent. „DSVSA Sibiu se află la dispoziția tuturor consumatorilor, pentru informații de specialitate sau pentru sesizări privind încălcarea normelor sanitare veterinare”, se arată în finalul comunicatului semnat de directorul executiv, dr. Cristian Radu Popa.